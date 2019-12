Calgary se zvedá pod novým koučem. Promluvil o náladě i zátěži pro Ritticha | iSport.cz

V Calgary začíná éra po Billu Petersovi. A zatím nevypadá zle. Flames vyhráli oba zápasy od doby, co zkušený kouč pod palbou kritiky za rasistické urážky a napadání hráčů odstoupil a tým převzal asistent Geoff Ward. „Kluci se semkli, na střídačce to bylo evidentní. Vládla dobrá nálada a líbilo se mi také, jak zodpovědně a úporně jsme hráli v obraně," chválil dočasný trenér, kterému k druhému triumfu v řadě pomohl i výkon české brankářské jedničky Davida Ritticha, nejvytíženějšího maskovaného muže v NHL.

57letý Ward řídil střídačku Flames už pří výhře 3:2 v prodloužení nad Buffalem, tehdy byl ale osud Billa Peterse ještě neznámý. Peters, kterého bývalý svěřenec Akim Aliu obvinil z rasistických urážek a další hráči včetně českého beka Michala Jordána z fyzického napadání hráčů, následně odstoupil a Ward dostal oficiální rozkaz: Teď to všechno vedeš ty! Alespoň dočasně...

„Jen musím na střídačce plnit trochu jinou roli. Ale co se týká přípravy na zápas, všechno je stejně. Takže nějaké nervy? Vůbec,“ nenechal se rozhodit očividně klidný nový kouč.

A v poklidu zůstal i celý tým Flames, který do statistik pod vedením Warda zapsal druhou výhru v řadě. V dalším těsném zápase tentokrát tahala za kratší konec Ottawa. Calgary nad rivalem z hlavního města vyhrálo 3:1.

„Hrajeme pro něj, pro to všechno, čím si musel projít. Poprvé vede tým v NHL jako hlavní trenér, tak je skvělé, že začal dvojicí výher. Pracujeme pro něj tvrdě, protože víme, že byl do téhle situace tak náhle vhozen,“ pohovořil o Wardově rychlém povýšení mladý útočník Dillon Dubé.

„Už v kabině necítíme takovou frustraci. Kluci si pomáhají, komunikují spolu, hledají řešení. Jdeme správným směrem. Výkony hráčů se začínají zvedat a díky tomu se cítí dobře, takže nálada na střídačce je teď hodně, hodně, hodně dobrá,“ ujistil sám Ward.

57letý kouč není úplným novicem, co by se musel dlouze sžívat s týmem. V Calgary byl asistentem od minulé sezony, k ruce má navíc hráče, které zná s předchozích působišť. Dobré vzpomínky má třeba na zkušeného Milana Lucice, se kterým si jako asistent trenéra Bostonu užil zisk Stanley Cupu v roce 2011.

„Znamená to pro mě moc. Jsem rád, že tu jsem s ním, a že dostal takovou příležitost. Snažíme se kolem něj semknout. Já vím, že se mu bude dařit dobře, teď tomu musí věřit i hráči,“ řekl Lucic.

Bývalému hráči Bostonu, Los Angeles či Edmontonu pod Wardovým vedením stoupl čas na ledě, ve třetím útoku vedle Dillona Dubého a Dereka Ryana strávil ve hře 14 minut a 30 sekund. Podle mnohých podal nejlepší výkon od výměny, která jej přivedla do Calgary a další „zabržděnou“ zkušenou hvězdu Jamese Neala navlékla do dresu Oilers.

Jedna věc ale Lucicovi stále chybí - góly. Ten zatím poslední, 198. v kariéře, dal v předposledním zápase základní části na jaře za Edmonton. Od té doby nic.

„Bože, nevím, jak blíž ke vstřelení gólu se můžu dostat,“ řekl spící střelec po zápase, ve kterém měl několik šancí k překonání ottawského Marcuse Hogberga. „Je snadné se naštvat a rozmlátit hokejku. Tím jsem si prošel, nefunguje to. Prostě se snažím dělat co můžu, abych ten gól dal,“ doplnil. „Zatím se mu nedostalo gólové odměny, ale dostává se do šancí. Brzy mu to tam spadne a všichni budou moc šťastní. Nejen kluci na střídačce, ale i fanoušci, kteří mu tu trefu moc přejí,“ ujistil všechny kouč Ward.

Jeho Flames od začátku sezony, kterou nenastartovali zdaleka ideálně, mohou spolehnout na jednu jistotu, a tou je David Rittich. Český gólman je v čele hned několika statistik. Šlo na něj nejvíce střel (731), taky jich nejvíc ze všech brankářů v lize pochytal (669).

27letý jihlavský rodák je taky nejčastěji startujícím brankářem v celé lize, do branky naskočil od začátku už 23krát, kolegu Cama Talbota do ní pustil jen sedmkrát. V Calgary není taková nerovnost mezi nasazováním maskovaných mužů žádná novinka, fanoušci jistě vzpomenou na nezdolného Fina Miikku Kiprusoffa, který z 82 zápasů základní části s přehledem zvládl odchytat 70 a více.

Zas taková nálož ale českou jedničku, která pomohla k výhře nad Ottawou 26 zákroky a jediným inkasovaným gólem, zřejmě nečeká. „Je důležité, abychom pustili Talbse do hry,“ zmiňuje Ward Cama Talbota, někdejšího prvního brankáře Edmontonu, který se v Calgary s roční smlouvou snaží nakopnout uvadající kariéru. Bere totožnou mzdu jako Rittich (2,75 milionu dolarů za rok), zatím ale odchytal zlomek jeho minut.

„Nechceme Davida zatížit tak brzy takovou dávkou zápasů, mohl by rychle vyhořet,“ upozorňuje kouč Ward. „A taky je důležité, aby naši hráči věřili i Talbsovi, viděli, co umí, a aby on měl šanci cítit se jako součást týmu. Přece jen jsme mužstvo o 23 hráčích,“ dodal.

Flames čeká další zápas až v noci ze čtvrtka na pátek, Geoff Ward tak bude mít dost času ještě vylepšit náladu v týmu. A možná připravit Cama Talbota na první start po třech týdnech, a Davida Ritticha na zaslouženou chvíli odpočinku.