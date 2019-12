Skvělý Rittich vychytal Ottawu. Kubalík mírnil debakl Chicaga | iSport.cz

Rittich vede v této sezoně brankářské tabulky v počtu startů (23) a střel, které na něho šly (731) a které chytil (669). Český gólman dlouho držel v utkání s Ottawou i naději na třetí čisté konto. Calgary bránilo od konce úvodní třetiny těsný náskok až do 55. minuty, v níž Jean-Gabriel Pageau překonal Ritticha střelou z pravého kruhu nad lapačku. Elias Lindholm ale vrátil domácím vedení už za 61 sekund a při hře bez brankáře stvrdil výhru.

Chicago otevřelo po 97 sekundách hry skóre, ale už ve 31. minutě prohrávalo v Coloradu 1:7. Poté se prosadili hosté po české spolupráci. Davida Kämpfa sice srazil domácí hráč mezi kruhy k ledu, ale puk se dostal na levou stranu Kubalíkovi do jízdy. Plzeňský rodák snížil střelou mezi betony. Výhru Avalanche řídili se čtyřmi body Joonas Donskoi (2+2) a uzdravený Mikko Rantanen (1+3).

