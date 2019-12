Rittich byl vyhlášen druhou hvězdou týdne NHL, předčil ho jen MacKinnon | iSport.cz

Rittich měl ve třech duelech minulého týdne úspěšnost zásahů 94,1 procenta a v průměru inkasoval 1,94 gólu. V utkání s Pittsburghem, které Calgary ztratilo 2:3 v prodloužení, zneškodnil 35 střel. Proti Buffalu předvedl 34 úspěšných zákroků, 16 z nich ve třetí třetině a prodloužení, a Flames zvítězili 3:2 v prodloužení. K výhře 3:1 nad Ottawou přispěl 26 zásahy.

MacKinnon byl s devíti body ze tří zápasů nejproduktivnějším hráčem NHL. Čtyřiadvacetiletý kanadský centr, jenž byl zvolen i druhou hvězdou měsíce za listopad, si do statistik zapsal tři branky a šest asistencí a prodloužil bodovou sérii na sedm zápasů. Jones pomohl San Jose ke třem výhrám ze čtyř zápasů s průměrem 1,98 gólu na utkání a úspěšností zákroků 93,5 procenta.

Nathan MacKinnon (@Avalanche), David Rittich (@NHLFlames) and Martin Jones (@SanJoseSharks) named “Three Stars” for the week ending Dec. 1.#NHLStats: https://t.co/2XuODc125t pic.twitter.com/r86HnAOPyj