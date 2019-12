David Pastrňák: Je z něj lovná zvěř, schytal další pecku | iSport.cz

Když před šesti lety přišel do Bostonu legendární útočník Jaromír Jágr, měl kolem sebe hned šestici hráčů, kteří ho v případě nutnosti mohli ochránit. Doba se změnila, ale možná by se jeden takový hlídač, který bude budit respekt, u Bruins teď hodil. Někdo, jako je třeba Zack Kassian, který si podá každého, kdo v Edmontonu sáhne na Connora McDavida či Leona Draisaitla.

V posledních zápasech si totiž na nejlepšího střelce NHL ostatní až příliš dovolují. Minulý pátek si na něj vyšlápl provokatér Brendan Lemieux z New York Rangers, v neděli ho zase sestřelil Joel Armia z Montrealu a Pastrňák se následně zamotal i do hromadné strkanice, kde se po něm sápal Shea Weber.

Tentokrát ho u mantinelu sroloval Smith. Jedenatřicetiletý raubíř je známý tím, že umí přitvrdit - však také v kariéře získal více trestných minut než má odehráno zápasů. Ale hraje čistě. Ale dovolil by si skutečně na Pastrňáka něco takového, kdyby věděl, že by se ze svých činů musel později zpovídat?

Pro Smithe si sice obratem dojel obránce John Moore, ale to není žádný bijec. Navíc hrál první zápas po operaci ramene a měl pauzu dlouhou zhruba osm měsíců. „Ten hit se mi nelíbil, a myslím si, že reakce ode mě byla správná. Možná to v prvním zápase po operaci nebylo úplně správné, ale takový prostě jsem,“ řekl devětadvacetiletý Moore, se kterým Smith ve rvačce hladce zametl.

VIDEO: Hit na Pastrňáka a následná rvačka

Získal si respekt nejen od Pastrňáka, ale také od trenéra Bruce Cassidyho. „Viděli jste, jak okamžitě zareagoval. Nemyslel na nic jiného než na to, jak ochránit svého spoluhráče. To hodně říká o jeho charakteru,“ řekl pro Boston Herald.

Ale zpět k Pastrňákovi.

Ten se zapletl rovnou do první branky utkání, kde si nechal při vlastní přesilové hře ujet obránce Connora Murphyho a po jeho střele otevřel skóre prvním gólem sezony útočník Ryan Carpenter. To byl čas 18:14.

Jen o 27 vteřin později usedl český útočník na trestnou lavici a v čase 18:51 už Dylan Strome v přesile zvýšil na 2:0.

Pastrňák také nebyl zrovna spokojený s výkonem sudích. Například ve 33. minutě se dostal do strkanice s obráncem Murphym, ale byl to pouze on kdo zamířil na trestnou lavici. „Podle rozhodčího jsem to prý začal. O tom nic nevím, co si pamatuju, byl jsem to já kdo dostal krosček do žeber. Pak jsem oplácel, bylo to ode mě trochu hloupé, ale když po mně někdo půjde, tak mu to prostě vrátím,“ vysvětloval po utkání.

Klíčový muž domácího souboru byl ještě u jednoho kontroverzního momentu utkání. Šlo o rozhodující moment utkání v první minutě prodloužení. Pastrňák se při cestě k brance Chicaga střetl s Jonathanem Toewsem a padl na led. Hostující kapitán pak po přiťuknutí od spoluhráče sprintoval sám na branku a kličkou úspěšně zakončil. Byl to jeho čtrnáctý gól v prodloužení v kariéře a o další kousek tak vylepšil svůj vlastní klubový rekord.

VIDEO: Rozhodující Toewsův gól

„Vždyť jsem měl čistou cestu k brance,“ divil se Pastrňák, který chtěl trest pro Toewse.

Kdepak, tentokrát to prostě nesedlo. Bruins i tak mohou být rádi, když jim ve 41. minutě dal Alex DeBrincat branku na 0:3, málokdo by vsadil na to, že Boston bude ještě bodovat.

Teď je třeba vyřešit to, jak zařídit, aby první formace mohla na ledě v klidu pracovat...

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Chicago