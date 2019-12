Kanadská šlechta i obrana koučů. NHL řeší lavinu hokejového #MeToo | iSport.cz

Mike Babcock, Bill Peters, Marc Crawford a čerstvě taky Peter Laviolette, jehož minulý týden obvinil z hulvátství Daniel Carcillo. Bývalý bitkař se pustil do kouče, pod nímž před lety působil ve Philadelphii. Nynější vládce střídačky Nashvillu se nařčením brání. Hokejové #MeToo se valí na NHL, do pohybu se daly další balvany. Očekává se, že komisionář Gary Bettman téma nadnese na pondělní schůzce Rady guvernérů v kalifornském Pebble Beach.

Daniel Carcillo hrál pod Peterem Laviolettem ve Flyers něco přes dvě sezony. V rozhovoru pro rozhlasovou stanici 104,5 FM na svého někdejšího kouče vytáhl, že hráče napadal a šikanoval je třeba tím, že posílal do bitek i jedince, o kterých dobře věděl, že ani neumí shodit rukavice.

„Tvrdí, že jsem zneužíval své pozice v kabině, abych někoho ponižoval nebo… nabádal, aby se šel rvát. Nic nemůže být vzdálenější pravdě,“ reagoval Laviolette a dodal, že svoje svěřence ke tvrdé hře vedl a chápe, že bitky k ní patří. Zároveň popírá, že by někoho vyloženě nutil, aby se šel rvát.

Minulý pátek vyšel na webu ESPN jiný příběh, podle nějž Laviolette v roce 2011 během zápasu udeřil pěstí do hlavy Ville Leina, finského útočníka, který tehdy za Philadelphii rovněž hrál. Záznam momentu se zachoval díky sociálním sítím a vedl k podobným obviněním, na jejichž základě skončil v Calgary kouč Peters a v Chicagu postavili mimo službu asistenta Crawforda.

„Záběry ukazují, jak klepnu Villeho Leina do helmy a jeho přilba poskakuje nahoru a dolů pořád dokola. Dá se to interpretovat různými způsoby. Vzal jsem si oddechový čas. Chtěl jsem tým motivovat. Sevřel jsem ruku v pěst a bouchal je na povzbuzení. Jenže to neznamená, že bych hráče fyzicky napadal... Pokud lidi mysleli, že jsem někoho praštil do hlavy, měli se přihlásit dávno,“ uvedl Laviolette.

Leino taky ESPN sdělil, že neměl pocit, že by ho trenér praštil nějak přehnaně a že se mu Laviolette omluvil. „Hokej je plný emocí. Kouče vyhazují, občas se něco přihodí. Nemyslím, že mě chtěl Peter udeřit. Vypadá to horší, než to bylo.“

Útočník Austin Watson se za víc než čtyři sezony v Nashvillu pod Laviolettem pustil do 29 bitek. Ani jednou ho prý trenér nenutil, aby to udělal. „Když hrajete tak, jako já, a chcete být úspěšní, musíte reagovat, jakmile zazvoní a přijde vaše chvíle. Nikdy mě nežádal, ani mi nenařizoval, abych si to s někým rozdal. Nemá to ve zvyku,“ zastal se kouče.

Laviolette pravil, že se Carcillovým výrokům a videu ze střídačky postaví, protože nechce, aby ho spojovali s tím, co se kolem trenérů děje. „Je to teď žhavé téma. Nemůžu tvrdit, že okomentuju každou situaci, u níž jsem ani nebyl. Ale k tomuhle se vyjadřuju, protože se znám a vím, jak jsem se choval celých téměř dvacet let své trenérské praxe,“ dodal.

Kanadská hokejová šlechta

Není ovšem jediný, na koho Carcillo poukázal. Hráč, který za celou kariéru v NHL posbíral přes 1200 trestných minut a rozdal tisíce ran, patří k velmi hlasitým zastáncům slušného zacházení s hokejisty. A trefil se třeba i do slavného klanu Sutterů.

Na twitterovém účtu nedávno zveřejnil fotografii, na níž je skupina mladíků v ženském oblečení popíjejících pivo. „Obdržel jsem spoustu zpráv o skupině gaunerů, které se říká šlechta kanadského hokeje, o Sutterech. Pití alkoholu nezletilými, mladíci převlečení za ženy, fyzické, verbální a sexuální násilí, to se dělo na nováčkovské párty. WHL a Hockey Canada si toho byly vědomy, ale nic se nestalo, protože se jednalo o jméno Sutter,“ připsal Carcillo.

Klub přímo nejmenoval, nicméně bylo jasné, že šlo o Red Deer Rebels. Jeden ze šesti hokejových bratrů Brent Sutter klub ovládá jako majitel, prezident, generální manažer a hlavní kouč. Rebels ve svém prohlášení uvedli, že nevěří, že na fotografii jsou bývalí hráči Red Deeru, liga případ zatím dál neřešila. Nicméně lavina #MeToo se valí dál.