Nejlepší večer! Nečas zapsal 2+2, blýskl se parádní tečí mezi nohama | iSport.cz

Jediný vícebodový večer (1+1) dosud Nečas ve slavné lize zažil v listopadovém utkání s Ottawou. V prosinci přitom poprvé bodoval až přihrávkou v sobotním zápasu proti Floridě. Nyní si vylepšil bilanci na osm branek a 13 asistencí v sezoně.

V brance hostů začal James Reimer, který při úvodním náporu Toronta čtyři střely zneškodnil, ale na tři další nestačil. V šesté minutě ho tak vystřídal Mrázek, který ve zbytku zápasu pochytal 27 puků.

První velký zvrat v utkání začal brankou Brocka McGinna v oslabení ve 14. minutě. Nečas pak v závěru první třetiny šikovnou tečí zády k brance naopak využil přesilovku a v 36. minutě pohotovou střelou vyrovnal.

This tip through the legs from Martin Necas (@necas88) has us like: 😯 pic.twitter.com/GgEMQqNmeQ