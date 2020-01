Hertl na All-Star? Byl bych šťastný, říká. Pomoct můžou i vaše hlasy | iSport.cz

Čtyři konference už mají na All-Star game složeny desetičlenné týmy. Tomu z Atlantické divize bude dokonce kapitánovat David Pastrňák. Zatím je v soupisu hvězdných jmen jediným Čechem, nakonec ale můžou být dva.

Fanoušci mají možnost svými hlasy poslat do Utkání hvězd ještě čtyři poslední hráče, jednoho do každého týmu. Ve výběru osmi borců z Pacifické divize je také Tomáš Hertl.

„Je to pro mě speciální. Někteří kluci, kteří už tam v minulosti hráli několikrát, by raději mělo volno. Pro mě je to ale jiné. Moc rád bych si na téhle akci zahrál. Pokud mi v tom fanoušci pomůžou, budu opravdu šťastný,“ přiznává český útočník.

Pomoct forvardovi San Jose Sharks, který v aktuální sezoně posbíral zatím 30 bodů v 37 zápasech, můžete i vy. Stačí pro něj hlasovat na webu NHL.com/Vote nebo na mobilním hlasování v oficiální aplikaci na NHL.

K možnosti dát mu svůj hlas, musíte být na stránce zaregistrování. Hlasování už začalo, skončí v pátek 10. ledna. Každý člověk může z jednoho účtu hlasovat až desetkrát denně. Pojďme českému sympaťákovi pomoct k víkendu se světovou hokejovou elitou!

Seznam hráčů pro hlasování fanoušků: (z každé divize bude doplněn jeden hráč) Atlantická divize: Patrice Bergeron, Rasmus Dahlin, Dylan Larkin, Aleksander Barkov, Max Domi, Jean-Gabriel Pageau, Steven Stamkos, Mitchell Marner Metropolitní divize: Teuvo Teravainen, Nick Foligno, Nico Hischier, Brock Nelson, Mika Zibanejad, Claude Giroux, Kris Letang, T.J. Oshie

Centrální divize: Jonathan Toews, Cale Makar, Jamie Benn, Ryan Suter, Matt Duchene, David Perron, Patrik Laine Pacifická divize: Ryan Getzlaf, Clayton Keller, Johnny Gaudreau, Ryan Nugent-Hopkins, Drew Doughty, Tomáš Hertl, Quinn Hughes, Max Pacioretty