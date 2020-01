Hlava jak od Ronalda, smekly i hvězdy. Neznám pravidla, překvapil střelec | iSport.cz

Colin White dostal puk do branky perfektní fotbalovou hlavičkou, za kterou by se nemusel stydět ani Cristiano Ronaldo. • koláž iSport.cz

Tampa prohrávala v Canadian Tire Centre až do 49. minuty 2:3, ale pak zápas smrští tří zásahů otočila. Ondřej Palát si připsal asistenci u vítězné branky, která padla 90 sekund před koncem z hole Tylera Johnsona a zlepšil se na 25 bodů (12+13) v letošní sezoně.

Domácí se ale rvali a při hře bez brankáře zvládli vyrovnat. A to hodně netypickým způsobem, Colin White dostal puk do branky perfektní fotbalovou hlavičkou, za kterou by se nemusel stydět ani Cristiano Ronaldo.

Colin White tried heading the puck into the net.. 😭😂 pic.twitter.com/5X4EFT47Tp — Hockey Central (@HockeyCentraI) January 5, 2020

"Byl to momentální nápad, absolutně spontánní počin. Pokud bych nechal puk dopadnout, mohl se špatně odrazit. Navíc obránce stál u mě. Nebyl jsem si jistý, že by se mi povedlo skórovat. A neznal jsem pravidlo, tak jsem to zkusil," popsal aktuální hit na sociálních sítích White.

Regule NHL úmyslný zásah kotouče hlavou samozřejmě nedovolují a tak rozhodčí nemohli zábavnou trefu uznat. Sedm vteřin před sirénou dal výsledku konečnou podobu Alex Killorn.

"Whiteův gól byl kompletně "nelegální", ale na koukání naprosto fantastický," přispěchal se svým tweetem reportér TSN Dean Brown. "Nejlepší neuznaný gól roku," přisadil si další hokejový žurnalista Brady Trettenero z Daily Faceoff. „Nevím proč takové věci pravidla nedovolují, je to škoda a diváky to okrádá o krásný zážitek.“

Whiteův gól náležitě ocenil i soupeř Ottawy.

"Už jsem před několika lety viděl, že stejnou skvělou věc udělal Andrew Shaw z Chicaga v prodloužení druhého finále Západní konference proti Anaheimu v roce 2015. A proto jsem věděl, že branka nebude platit. Osobně si ale myslím, že je to nádherný gól. Něco takového moc často nevidíte," řekl autor vítězné trefy Johnson.

Sám "průkopník" Shaw hlavičku amerického forwarda na Twitteru také zaregistroval a náležitě ho za ni pochválil. "Klobouk dolů kámo, impozantní hra," napsal na svůj oficiální účet.

Ziskem dvou bodů (celkem 50) se Tampa posunula na šesté místo Východní konference, na lídra NHL z Washingtonu ztrácí 11 bodů. Ottawa s 23 body je třetím nejhorším týmem soutěže, více se souží jen New Jersey a Detroit.

VIDEO: Podívejte se na obdobnou hlavičkovou parádu v podání Andrew Shawa

Best disallowed headbutt goal since Andrew Shaw’s in double overtime of 2015 Western Conference Final. #Blackhawks https://t.co/bBCd7YWRv3 pic.twitter.com/Ydh5cZDQMA — Charlie Roumeliotis (@CRoumeliotis) January 5, 2020