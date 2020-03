Jágr i Lemieux trnou, podá si je Leon? Jako rána do ksichtu, nechápe soupeř | iSport.cz

Dobrá nálada z nejofenzivnější dvojice NHL přímo sálala. Daří se jim i klubu, Edmonton zvítězil 8:3, zapsal druhou výhru v řadě a upevnil si druhé místo v Pacifické divizi za Vegas. Po dvou letech bídy může směle spřádat plány na play off, to se cení!

Draisaitl se stal druhým střelcem Oilers v sezoně, který nastřílel v jednom utkání čtyři branky. Prvním byl 8. října James Neal, který de facto sám porazil Islanders (4:0). Král Leon se zlepšil na 107 bodů v sezoně (43+64) a už po 66 utkáních pokořil své bodové maximum z loňska, kdy nasbíral 105 bodů.

„Leon je výborný hráč, jsem strašně rád, že si ho konečně cení i široká veřejnost,“ pochválil o rok staršího německého útočníka McDavid, který si pět a více bodů připsal popáté v kariéře a potřetí letos.

Draisaitl pětibodovou noc zažil letos podruhé, prvním nešťastníkem bylo 14. listopadu Colorado, proti kterému rodák z Kolína nad Rýnem nasázel pět asistencí při vítězství 6:2. „Nemusím chodit kolem horké kaše, vstřelil jsem čtyři góly, takže se cítím dobře. Dokonce skvěle, abych to upřesnil. A mám dobrý pocit i z výkonu spoluhráčů, kteří mi to dnes povedenými akcemi dost ulehčili,“ poděkoval svým souputníkům Draisaitl, který je aktuálně rozjetý na 133 bodů v základní části!

VIDEO: Podívejte se na čtyři branky Leona Draisaitla

Pokud dosáhne na toto úžasné numero, šlo by o třetí nejlepší počin od ročníku 1995/96, kdy Jaromír Jágr získal 149 bodů a jeho mentor z Pittsburghu Mario Lemieux 161. Vloni Nikita Kučerov z Tampy skončil základní část právě na 133 bodech.

„Leon je úžasný, stejně jako Connor, oba jsou naprosto výjimeční hokejisté. Ale na soupisce pro zápas v Nashvillu bylo 20 dalších hráčů, kteří si také zaslouží uznání. Jsou tu od toho, aby sejmuli tlak z Connora a Leona, a dělají tak každou noc skvěle,“ nechal se před novináři slyšet hlavní trenér Oilers Dave Tippett.

Leon Draisaitl dál suverénně vládne kanadskému bodování NHL, na svém kontě má už 107 bodů. • Foto Reuters

A zatímco hosté se veselili, domácí Nashville po vysoké rychtě tesknil. 17 316 fanoušků v Bridgestone Areně čas od času nespokojeně pískalo, takovou rychtu „žlutý národ“ nečekal. Nashville je v Západní konferenci osmý a na pondělního soupeře ztrácí šest bodů.

„Dnes jsme tvrdě narazili, ale dostali jsme přesně to, co jsme si zasloužili. Byla to slušná rána přímo do ksichtu. Pokud budeme tímto způsobem hrát i v dalších utkáních, budou se takové výsledky opakovat,“ řekl rozzlobený trenér Predators John Hynes.

„Mohli jsme každá lajna dát ještě minimálně o dva góly více,“ kontroval Draisaitl, který ve třech letošních utkáních proti Predators napálil do sítě osm puků. Navíc se stal třetím hráčem historie NHL, který v pěti po sobě jdoucích utkáních základní části má proti jedné organizaci (Nashvillu) brankový průměr na duel více než 2. Stejnou věc dokázali jen Punch Broadbent (1922 proti Montrealu) a Mario Lemieux (1987/88 proti Quebecu).

Draisaitl is the third player in NHL history with 2+ goals in five straight regular-season games against one franchise.



He joins Punch Broadbent (Jan. 7 – Feb. 22, 1922 vs. MTL) and Mario Lemieux (March 3, 1987 – March 27, 1988 vs. QUE). #NHLStats pic.twitter.com/j39Wh73Gfn