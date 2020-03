Ze čtvrtiny jasno. Budoucí jednička draftu NHL by mohla hrát „za barákem“ | iSport.cz

Ottawa Senators a Alexis Lafrenière. Je jisté, že fanoušci otloukánka z posledních sezon by si takové spojení moc přáli. Naději jim dává aktuální situace i vyjádření samotné mladé hvězdy hájící barvy juniorského klubu z Rimouski. „Bylo by to super. Vůbec by to nebylo zlé. Je to pro hokej dobré místo a mají několik kvalitních hráčů,“ řekl pro web Sportsnet rodák z městečka Saint-Eustache.

Právě místo jeho narození je v celém příběhu podstatné. Nachází se necelé dvě hodiny od Ottawy, což by znamenalo, že by se, v nadsázce řečeno, Lafrenière ani nemusel stěhovat z dětského pokojíku, aby rozjel kariéru v NHL. „Byla by to pro mě velká čest,“ dodal kanadský forvard.

A jak je možné, že má Ottawa největší naději na získání ofenzivního super talentu? Vzhledem k tomu, že klub je již několik ročníků v takzvané přestavbě a snaží se za prodané hráče utržit co nejvíce voleb v draftu, disponuje hned třemi výběry pro letošní první kolo. V NHL navíc funguje zajímavý systém. O tom, kdo bude vybírat jako první, rozhoduje los. Čím hůře je tým po konci základní části umístěný, tím větší šanci na první volbu má. Ottawa byla v době ligového přerušení na předposlední příčce, tudíž má 13,5% šanci na vylosování.

Díky výměně z léta 2018, kdy z Ottawy zamířil Erik Karlsson do San Jose, mají Senators i první volbu od Sharks. Nic nemohlo těšit vedení Ottawy více než to, že Karlssonův nový chlebodárce zažil prachmizerný ročník. V současné chvíli jsou Sharks jen o jednu pozici lepší než Ottawa. A když se tedy procentuální šance z této volby přičte k té původní, rázem jsou Senators na 25 %. To už by v tom byl čert, aby jednička draftu nešla po dlouhých 24 letech do hlavního města Kanady.

Druhým nejvážnějším adeptem je Detroit, poslední tým celé ligy, který by za normálních okolností měl největší naději na Lafrenièrovo přivítání. „Je to skvělá organizace,“ vyjádřil se mladý Kanaďan ke slavné značce. „Ale nikdy nevíte, kdo si vás nakonec vybere. Jediné, co můžete dělat, je být pořád připraven. Až mě vyberou, tak připraven budu,“ ujistil Lafrenière na závěr.