Palát najel na korona režim: Bojím se, že to tady bude špatné. Jak vidí NHL? | iSport.cz

Do jubilejních pěti set zápasů v NHL chybí Ondřeji Palátovi už jen čtyři. Rád by je s Tampou Bay Lightning stihnul odehrát ještě v aktuální sezoně, ale po celosvětové sportovní stopce kvůli pandemii koronaviru moc optimistický není. „Na pětistovku jsem se docela těšil, tohle číslo je pro mě něco úžasného,“ říká frýdecko-místecký rodák.

Najel na korona režim. Jak tomu sám říká. Ondřej Palát zůstal po dočasném zastavení NHL s rodinou na Floridě, chodí na vycházky s dcerou Adélkou, snaží se udržovat ve formě. „Zajdu si na brusle, na kolo, z haly jsem si půjčil alespoň rotoped, takže se doma snažím dělat sprinty,“ popisuje svůj denní režim. „K tomu kliky a cviky se svojí váhou.“ Sobotní 29. narozeniny? Žádná párty. „Dal jsem si doma pár plzní a manželka uvařila parádní jídlo.“

Jak to ohledně koronaviru vypadá na Floridě?

„Na první pohled úplně normálně. Samozřejmě, zavřeli restaurace a parky, protože lidi si z toho dělali spíš takovou dovolenou. Chodili ven, dělali si párty, grilovačky... Nezdálo se mi, že by to brali úplně vážně. Situace tady dobrá není a v New Yorku je to vyloženě špatné. Ale na Floridě je to podle mého dáno i tím pěkným počasím, že to lidi moc neřeší. Třeba roušky zatím moc nenosí. Byl jsem v obchodě s rouškou, ale jestli jsme jich z padesáti lidí měli tři čtyři? Bojím se, že to za pár týdnů bude i tady špatné.“

Stresuje vás laxní přístup?

„Nevadí mi, když jdou lidé na procházku nebo se psem, spíš jde o to, že se opravdu hodně sdružují. Dělají si pikniky. Na druhou stranu, už se to omezuje, je to jiné než před týdnem. Lidi už to berou zase o trochu vážněji.“

Dohraje se podle vás sezona NHL?

„Nevím. Sám za sebe moc optimista nejsem. Slyším zprávy z ligy, nebo od šéfa ligy, že by to chtěli dohrát v létě. V červenci, srpnu. Ale to nevím, pro mě je to docela nereálné. Myslím, že se pandemie v Americe ještě rozjede daleko víc. A i kdyby. Nevím, jak by to vypadalo. Asi bychom měli nějaký kemp, ale nastoupit do play off bez tréninků nebo jen po pár zápasech? To mi přijde už docela nereálné.“

Crosby nebo Ovečkin se nechali slyšet, že by se mělo rozjet rovnou play off. Co vy o tom soudíte?

„Fakt nevím. Byl by nějaký tréninkový kemp? Skočili bychom po tříměsíční pauze do play off? To je jako začátek úplně nové sezony. Asi by to šlo, nějak bychom se nachystali, ale vůbec nevím, jak by reagovalo tělo. Nedokážu si to představit.“

Nemoc i válka. Kdy se už v historii zastavil fotbal a hokej?

S originálním řešením přišel v nadsázce Mark Pysyk z Floridy. Říkal, že Stanley Cup by měl získat tým, který jako poslední porazil loňské vítěze ze St. Louis. Tedy jeho Florida.

(usměje se) „Tak to nevím. Bez play off by to fakt nebylo ono. Víte, jak to dopadlo minulý rok. Byli jsme úplně nejlepší celou sezonu a pak jsme vypadli ve čtyřech zápasech! Takže bych to nechal v nejhorším nedohrané. Bez play off by nemělo cenu vyhlašovat vítěze.“

Co vás teď drží nad vodou?

„Rodina, můžu se věnovat dceři. V tomhle negativním čase je alespoň tohle pozitivní. Jsem s holkama doma, užíváme si to na bazénu nebo na skluzavkách na hřišti.“

Péči o malou zvládáte?

(usměje se) „Je to docela záběr. Teď už jsem si docela zvykl, ale první týden a půl to pro mě byla slušná zátěž. Manželce jsem taky hned říkal, že to fakt není nic jednoduchého. Jak jde malá spát, podíváme se s manželkou na nějaký seriál a v devět jdeme spát taky. Jsem úplně hotový.“

Domů jste s rodinou letět nechtěli?

„Uvažoval jsem, ale i kvůli počasí jsme zůstali s malou tady. Kamarádi Radko Gudas nebo Ríša Páník domů letěli. Pokud sezona definitivně skončí, na začátku května bychom domů asi letěli, jestli to tedy půjde. Jestli se to rozjede víc, zastaví se lety úplně a domů se možná ani nedostaneme. Snad se to nestane.“

Máte zprávy, jak vše zvládají doma? Frýdek-Místek je ohledně koronaviru jedním z nejpostiženějších měst Moravskoslezského kraje.

„Mám to z první ruky od svých rodičů, píšeme si, voláme. Naši se snaží být doma, snaží se být ohleduplní ke všem. Táta je pochopitelně nervózní, že nemůže trénovat děti hokej, snaží se udělat aspoň něco doma. Ale moc toho není. V kontaktu jsme samozřejmě i s rodiči od manželky ve Zlíně, takže informace z domova máme.“

Sezona stojí, v divizi jste byli s Tampou druzí za Bostonem, ve Východní konferenci celkově třetí. Jak to hodnotíte?

„Týmově super. Na začátku se nám moc nedařilo, i když to herně nebylo špatné. Od Vánoc jsme se zvedli, hráli jsme výborně. Defenzivně ještě lépe než minulý rok, těšili jsme se na play off. Škoda, že to tak dopadlo.“

Vy jste vynechal jenom jeden zápas, už jen čtyři vám chybí do pětistovky v základní části NHL. Vnímal jste blížící se jubileum?

„Samozřejmě, docela jsem se těšil. Věděl jsem, že bychom hráli ve Vancouveru. Škoda, pětistovka je pro mě něco úžasného. Odehrát tolik zápasů v NHL. Škoda. Třeba to letos ještě vyjde.“

Z 69 zápasů jste měl 41 bodů (17+24), k tomu 25 plusových bodů. Osobní bilanci hodnotíte jak?

„Cítil jsem se dobře od začátku sezony, můžu být spokojený. Hodnotil bych to hodně pozitivně.“

Kvůli čemu jste vlastně ztratil jeden zápas?

„Ježiš, to už ani nevím. Jo, jak mi dal Taylor Hall koleno. Měl jsem naražené koleno, ale nic vážného to naštěstí nebylo.“

V únorovém duelu proti Coloradu se strhla slušná mela po vašem nárazu do MacKinnona. Led jste opouštěl se zakrváceným obličejem...

(rychle reaguje) „To nebylo nic hrozného, dal mi protitělo. Snažil jsem se ho dohrát, on to viděl a dal mi protitělo. Já to nečekal, o plexi jsem si natrhl nos. Byl z toho pak na ledě docela humbuk, ale byl to normální střet, nic vážného.“

V konferenci jste se o špici přetahovali s Bostonem a Washingtonem. Jak jste vnímal střelecký souboj Davida Pastrňáka s Alexandrem Ovečkinem, kteří shodně nasázeli 48 gólů?

„Super bitva, Pastovi jsem hrozně přál. Věřím, že by střelce vyhrál. Třeba ještě vyhraje, měl by na to. S tak neskutečnou formou by měl šanci velkou. Nebo má.“

A jak si ve vašich očích vedl kanonýr Dominik Kulabík? Co říkáte na to, jak vlétl do NHL?

„U něho bych ale neřekl, že je nový střelec. Všude, kde byl, střílel góly. A to ukázal i v NHL. Bavil jsem se s ním na začátku sezony, pár zápasů tehdy nehrál, byl trošku naštvaný. Ale sám věděl, že když dostane šanci, tak se ukáže. Makal, dostal šanci a celá sezona mu šla skvěle.“

Co jste mu doporučoval?

„Ať je trpělivý. To ale sám moc dobře věděl. Sám říkal, že když dostane větší šanci, půjde to. A přesně to se stalo. Makal a ukázal, že na to má. Jsem za něho rád.“