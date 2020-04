Rittich o Calgary na houpačce. Komu by dával v nucené pauze sodu? | iSport.cz

Na rozdíl od drtivé většiny Čechů v NHL je David Rittich už dva týdny doma v Jihlavě. Hned jak to bylo možné, z Kanady uletěl. „Byly to ale pořádné nervy,“ popsal trable gólman Calgary. V online povídání s českými novináři mluvil také o nevyrovnané sezoně, své aktuální přípravě či možnosti, že by se zámořské play off dohrávalo až v srpnu.

V době koronakrize odpovídal českým novinářům online. Zhruba desítka pozvaných žurnalistů se účastnila video konference, kterou uspořádala agentura Sport Invest, jenž Davida Ritticha zastupuje. „Tiskovku po telefonu jsem ještě fakt nezažil,“ smál se 27letý brankář Flames. Povídal o všem možném.

Téměř všichni čeští borci, kteří hrají v NHL, zatím setrvávají za oceánem. Do Česka se nevracejí. Rittich však frnknul při první možné příležitosti. Dvacátého března nastoupil v Calgary do letadla směr Frankfurt, odkud se pak přes Prahu vydal domů. Do Jihlavy.

Cesta to však byla poněkud trnitá. „Bylo to hodně zajímavé, protože jsem měl v Kanadě i rodiče. V Česku už to v té době bylo dost rozběhnuté. Rodiče se báli, jestli se vůbec budou moct dostat zpátky. Začínalo to pomalu, pak nám ale zrušili ranní rozbruslení před zápasem, potom i samotný zápas. Pak se řešilo co dál. Když přerušili soutěž, bylo jasno. Vím, že týmy chtěly, aby hráči zůstali v Severní Americe a domů nejeli. Já se o tom ale bavil s naším manažerem, který s tím neměl žádný problém. Když se podívám, jak to tam teď probíhá, jsem fakt rád, že jsem doma v Česku,“ přiznal.

Návrat do vlasti mu zkomplikoval domácí mazlíček. „Máme pejska, kterého nám ale nechtěli vzít, protože přestali převážet zvířata. Bylo to šílené zařizování. Celý den jsem telefonoval. Nakonec se to ale všechno povedlo. Nasedli jsme na jeden z posledních běžných letů. Dnes nám končí domácí karanténa,“ mnul si ruce.

S generálním manažerem Flames Bradem Trelivingem je denně v kontaktu. Neustále dostává nové informace o vývoji situace v Calgary. Sám se o zprávy z místa aktivně zajímá. Zhruba polovina spoluhráčů zůstala ve městě, s nimi si píše přes společnou komunikaci celého týmu v mobilní aplikaci WhatsApp. „Každý den to sleduju. Teď je v Albertě asi sedm set nakažených. Myslím si, že to tam ale ještě nějakou dobu pojede nahoru.“

Vynucenou pauzu přijal. Nemá z ní radost, ale zároveň mu do jisté míry bodla. Má čas doléčit zranění. Od kamaráda, který v Jihlavě vlastní posilovnu, si vypůjčil vybavení a maká doma. „Když to řeknu blbě, tak mně tahle přestávka docela prospěla. Den před odletem jsem dostal injekci plazmy do loktu. Měl jsem ho pohmožděný, natažené šlachy a další věci. Týden jsem pak nemohl s rukou pořádně hýbat, takže to byla vhodná pauza. Teď už pomalu začínám cvičit,“ popsal.

Rittich v sezoně zápasy: 48

výhry: 24

průměr gólů: 2,97

úspěšnost zákroků: 90,7 %

čistá konta: 2

V sezoně odchytal za Flames celkem 48 zápasů, vyhrál rovnou polovinu. Úspěšností zákroků atakoval 91 procent, poprvé v kariéře si zachytal na All Star Game NHL. Týmové i svoje osobní statistiky však měl výrazně lepší v minulém ročníku, kdy Calgary bylo nejlepším týmem celé Západní konference. Nyní bylo po sedmdesáti utkáních na hraně postupu do play off.

„Bylo to jako na houpačce. Nejen pro mě, ale i pro celý tým,“ připustil Rittich. „Na ledě nám to neklapalo jako loni. Měli jsme problémy, které asi předtím nebyly tolik vidět. Pro mě ale hodně nových zkušeností, které mi můžou pomoct.“

Aktuální sezona NHL je zatím stále přerušena. Není jisté, zda bude ukončena, nebo se v posunutém termínu dohraje. Mluví se například o tom, že by se play off dohrávalo až na přelomu července a srpna. „Je to určitě zajímavé, spoustu lidí to hodně zaskočilo. My jsme to v týmu ani nevěděli, když jsme si pak přečetli, že to prý vymysleli sami hráči. Byla to novinka. Ekonomická situace ve světě je ale špatná. Některé týmy propouští lidi, snižují platy. Nedivil bych se, kdyby kluby i liga sezonu chtěly dohrát, protože by to mohlo vrátit alespoň část peněz,“ řekl český brankář.

Příznivci této varianty tvrdí, že by mohlo jít o jednu z nejlepších bitev o Stanley Cup, protože by do ní šli hráči odpočatí a v plné síle. Zároveň se však hovoří o tom, že by se možná muselo hrát bez diváků. „To se snad nestane. Připadal bych si jako v Benátkách nebo v Berouně, kde jsem kdysi hrál s Jihlavou a bylo to hrozné,“ vypálil jasně Rittich, který za Duklu chytal až do roku 2015.

V sezoně se zatím dělil o zápasovou porci s kolegou a zároveň konkurentem Camem Talbotem. „Měl jsem z toho určité obavy. Od kluků jsem měl informace, že je v pohodě. Nikdy však nevíte, jak vyjdete. Nakonec je to ale opravdu parádní. Jsme velmi podobných povah, rozumíme si. Doufám, že spolu zůstaneme i na příští rok.“

Určitě se však už bude muset obejít bez krajana Michaela Frolíka, který byl v průběhu ročníku vyměněn do Buffala. „Byla to pro mě velká ztráta. Od začátku jsem měl v Americe vedle sebe Čecha. Frolda je super kluk, který mě toho hodně naučil. Hodně mi chyběl. Často jsme spolu chodili na večeře, když odešel, musel jsem se přidat k jiné skupince strávníků,“ doplnil Rittich.

Giordanovi by dával sodu

Karanténu tráví David Rittich doma s manželkou. S kým z týmu Calgary by ji naopak trávit určitě nechtěl? „S Markem Giordanem!“ vystřelil okamžitě. Kontroval tak na pár dnů staré vyjádření kapitána Flames, který řekl, že by právě s českým parťákem povinný čas krojit nechtěl.

„Pořád jen pije limonády, které bych mu musel nosit. Na ledě po mně furt jen řve a já mu vůbec nic nerozumím,“ pravil se smíchem Giordano.

Na to Rittich s úsměvem reagoval. „Musím mu k tomu ještě napsat svoje. Nevím, co to zase vymýšlel. Asi si musel někoho najít. Na druhou stranu má vlastně pravdu, protože by mu ze mě asi přeskočilo. Dával bych mu hroznou sodu,“ culil se gólman.