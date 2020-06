Draft se blíží! Jednička jasná, o první kolo bojují i Češi. Co říká minulost? | iSport.cz

Draft za rohem! Jednička jasná, o první kolo bojují i Češi. A co posledních pět let? • Koláž iSport.cz

Draft do NHL se blíží, proběhne nejspíš virtuálně v brzy odhaleném termínu. Vzhledem k předčasnému přerušení i ukončení soutěží napříč světem je tentokrát ještě větší loterie odhadovat výsledek než běžně, ale přesto, co říkají predikce? Zatímco s jedničkou, kterou se stane kanadské levé křídlo Alexis Lafreniere, už nic nezahýbe, neshody panují hlavně ohledně druhé části prvního kola. Ta by se přitom mohla týkat i Čechů. Kdo je největším želízkem v ohni a co říkají, jen tak pro zajímavost, statistiky posledních pěti draftů?

Největší šanci na celkovou první volbu měl Detroit, který by stejně jako kterýkoliv jiný vítěz draftové loterie sáhl po Alexisu Lafrenierovi. Bez debat. Jenže vše je jinak, jednička připadne jednomu z týmů vyřazených v kvalifikačním kole (předkolo play off), druhou volbu má Los Angeles a až jako třetí bude vybírat Ottawa, která měla velkou šanci na dvě selekce v první trojce.

Pořadí draftu 2020

1. Placeholder team (vyřazený kvalifikant)

2. Los Angeles Kings

3. Ottawa Senators (původně San Jose Sharks)

4. Detroit Red Wings

5. Ottawa Senators

6. Anaheim Ducks

7. New Jersey Devils

8. Buffalo Sabres

Pozn: Druhé kolo draftové loterie proběhle po kvalifikaci do play off

Ale co dál na úrovni hráčů? Mezi dalšími čtyřmi volbami se točí následující jména: kanaďané Quinton Byfield a Jamie Drysdale, dál pak Švédové Lucas Raymond (další borec z líhně Frölundy, která dodala i předloňskou jedničku Rasmuse Dahlina) a Alexander Holtz s Němcem Timem Stützlem hrajícím za Adler Mannheim. Nově se ve výčtu objevuje vysoko i Cole Perfetti.

Zajímavé pak bude sledovat, jestli ukáže jeden z 31 celků v prvním kole na Čechy. Nebo spíš Čecha. Experti se ve svých názorech liší, ale jedno jméno v analýzách koluje častěji. Jan Myšák. Teprve 17leté levé křídlo bojovalo ještě v aktuálním ročníku za Litvínov, pak se domluvilo na přesunu do zámoří. Za Hamilton Buldogs v Ontario Hockey League nastřádal klenot chemiků v 22 zápasech 25 bodů. Výrazně na sebe upozornil pětibodovým duelem s Ice Dogs (9:4) a na mistrovství světa do 20 let, kde dal v pěti zápasech gól a jednou asistoval.

Kteří další rodáci by mohli uspět a o čem vypovídá statistika posledních pěti draftů od roku 2015?

Brankáři

Vezměme to popořadě, gólmani na začátek. Největším jménem a jasnou brankářskou jedničkou bude Jaroslav Askarov. Jako jediný je spojován s prvním kolem, podle expertů nhl.com by mohl jít na řadu jako celkově 11. volba. V The Hockey News zase predikují umístění na konci úvodní desítky stejně jako Edmonton Journal.

Na 17let fyzicky velmi vyspělý mladík má za sebou už teď řadu úspěchů. V sezoně 2018/19 vychytal stříbrnou medaili na mistrovství světa do 18 let a zlatou medaili na World Hockey Challenge U17 (neoficiálním mistrovství světa do 17 let), zároveň bral bronz z Hlinka Gretzky Cupu, o rok později ho dokonce vyhrál. Stříbro vychytal Rusku také na posledním mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci.

Druhým nejvýše postaveným evropským gólmanem i gólmanem celkově se v analýzách stal karlovarský Jan Bednář. Jít by mohl na řadu ve třetím kole okolo celkové 63. volby, podle simulace oficiálního serveru NHL by ho bral Detroit. Top desítku evropských gólmanů uzavírá vsetínský Jakub Málek, který by potenciálně mohl dostat šanci v jednom z pozdějších kol.

TOP 10 gólmanů draftu podle predikcí Jaroslav Askarov Rusko 1. kolo: 11. volba (Minnesota) Jan Bednář Česká republika 3. kolo: 63. volba (Detroit) Joel Blomqvist Finsko 3. kolo: 83. volba (NY Islanders) Drew Commesso USA 4. kolo: 99. volba (New Jersey) Brayden Peters Kanada 4. kolo: 102. volba (Chicago) Joseph Tucker Tynan USA 4. kolo: 123. volba (St. Louis) Samuel Hlavaj Slovensko 5. kolo: 125. volba (Detroit) Bryan Thomson Kanada 5. kolo: 128. volba (Los Angeles) Garin Bjorklund Kanada 5. kolo: 131. volba (Buffalo) Taylor Gauthier Kanada 6. kolo: 163. volba (Montreal)

Pozn.: Pořadí v tabulce je čistě orientační podle struktury serveru nhl.com

Zastoupení mezi TOP 10 brankáři: Kanada (4), USA (2), Kanada, Finsko, Česko, Slovensko (všichni 1)

Zastoupení mezi TOP 10 evropskými brankáři: Švédsko (3), Rusko, Finsko, Česko (všichni 2), Švýcarsko (1)

Obránci

Mezi TOP desítku evropských beků se prokousal zadák Šimon Kubíček, celkově ale dominují nejlukrativnějším pozicím severoameričtí rodáci. Pořadí nejlepší desítky obránců narušili jen Rusové Šakir Muchamadulin s Janem Kuzněcovem. Vůbec nejvýše postaveným na draftu by se měl stát Jamie Drysdale, o němž skauti mluví jen v superlativech. Disponuje rychlým startem, agresivitou, vizuálním přehledem o hře i nebezpečnou střelou. Na mistrovství světa do 20 let bral společně s Kanadou zlato.

Do deseti prvních voleb draftu se vešel v simulacích ještě Američan Jake Sanderson, jemuž sedí ofenzivnější styl hry. Jako většina hráčů z USA se vydal univerzitní cestou, kde v 19 zápasech aktuálního ročníku nabral dva góly a 14 nahrávek. V univerzitní NCAA se obecně hraje menší počet zápasů než mají v plánu ostatní juniorské ligy a o to víc se trénuje. Plán soutěže navíc narušil koronavirus. Z Čechů figuruje ve výčtech ještě sparťan Michael Krutil, kterému bylo doposud předpovídáno sedmé kolo.

Jamie Drysdale TD Kanada 1. kolo: 4. volba (Los Angeles) Jake Sanderson OD USA 1. kolo: 10. volba (New Jersey) Ryan O´Rourke TD Kanada 1. kolo: 17. volba (New Jersey) Kaiden Guhle TD Kanada 1. kolo: 21. volba (Ottawa) Braden Schneider OD Kanada 1. kolo: 23. volba (NY Rangers) Shakir Mukhamadullin TD Rusko 1. kolo: 28. volba (Las Vegas) Justin Barron TD Kanada 1. kolo: 30. volba (St. Louis) Tyler Kleven DD USA 2. kolo: 32. volba (Detroit) Jérémie Poirier OD Kanada 2. kolo: 33. volba (Ottawa) Jan Kuzněcov TD Rusko 2. kolo: 36. volba (Anaheim) Šimon Kubíček TD Česko 3. kolo: 80. volba (Nashville) Michael Krutil DD Česko 7. kolo: 187. volba (Detroit)

Pozn.: Pořadí v tabulce je čistě orientační podle struktury serveru nhl.com

Zastoupení mezi TOP 10 obránci: Kanada (6), USA, Rusko (oba 2)

Zastoupení mezi TOP 10 evropskými obránci: Švédsko, Finsko (oba 3), Rusko (2), Rakousko, Česko (oba 1)

Útočníci

Největší česká enkláva je zastoupena jako již tradičně během posledních let v útoku. Zopakujeme si už řečené, do prvního kola by mohl a měl podle expertů proklouznout Jan Myšák, jehož většina renomovaných webů rozebírající problematiku skautingu pasuje mezi druhou až třetí desítku.

Ve druhé rundě voleb by mohli své jméno, tentokrát jen na obrazovce, vidět nejvýše postavený Slovák Martin Chromiak a Pavel Novák. Do pořadí byli experty zařazeni ještě Jaromír Pytlík, Michal Gut, Jakub Konečný, Adam Raška a Sebastian Malát. Dlouho se držel na slibných pozicích i exliberecký Jan Cikhart, který však po přesunu za oceán nabral pouze osm bodů ve 49 utkáních a hlavně souhrnně - 19 při účasti na ledové ploše.

První v pořadí bude Alexis Lafreniere, který dominuje a bodově jednoznačně převyšuje soky v QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League). Koneckonců statistiky mluví samy za sebe: v aktuální sezoně odehrál 52 duelů (35+77), minulý ročník 61 (37+68). Nezastavitelná ofenzivní raketa jednomu týmu ze středu tabulky pořádně urychlí proces boje o nejvyšší mety.

Alexis Lafreniere LW Kanada 1. kolo: 1. volba (Detroit) Quinton Byfield C Kanada 1. kolo: 2. volba (Ottawa) Tim Stützle LW Německo 1. kolo: 3. volba (Ottawa) Cole Perfetti LW Kanada 1. kolo: 5. volba (Anaheim) Marco Rossi C Rakousko 1. kolo: 6. volba (New Jersey) Alexander Holtz RW Švédsko 1. kolo: 7. volba (Buffalo) Lucas Raymond LW Švédsko 1. kolo: 8. volba (Montreal) Anton Lundell C Finsko 1. kolo: 9. volba (Chicago) Dylan Holloway LW Kanada 1. kolo: 12. volba (Winnipeg) Connor Zary C Kanada 1. kolo: 13. volba (NY Rangers) Jan Myšák RW Česko 2. kolo: 34. volba (San José) Martin Chromiak RW Česko 2. kolo: 35. volba (Los Angeles) Pavel Novák LW Česko 2. kolo: 43. volba (Winnipeg) Jaromír Pytlík LW Česko 3. kolo: 85. volba (Carolina) Michal Gut C Česko 4. kolo: 108. volba (Columbus) Jakub Konečný LW Česko 4. kolo: 116. volba (New Jersey) Adam Raška LW Česko 5. kolo: 129. volba (Anaheim) Sebastian Malát RW Česko 7. kolo: 202. volba (Calgary)

Pozn.: Pořadí v tabulce je čistě orientační podle struktury serveru nhl.com

Zastoupení mezi TOP 10 útočníky: Kanada (5), Švédsko (2), Finsko, Německo, Rakousko (všichni 1)

Zastoupení mezi TOP 10 evropskými útočníky: Švédsko, Rusko (oba 3), Německo (2), Finsko, Rakousko (oba 1)

Jak nadcházející draft vlastně vypadá statisticky? Dá se říct, že půjde pro Čechy o špatný rok? Vlastně ani ne. V porovnání s pětkou posledních draftů (od roku 2015) spíš průměrný, Češi měli dohromady šest hráčů v prvním kole (po dvou v letech 2015, 2017 a 2018), v porovnání se Švédskem zaostávají tuzemští talenti trojnásobně jak počtem draftovaných hráčů v prvním kole, tak počtem hráčů v úvodní desítce.

Výsledky 1. kol posledních 5 draftů (2015-19) Země Hráčů v 1. kole % z celku Hráčů v TOP 10 Kanada 59 38,6 15* USA 38 24,8 12** Švédsko 18 11,8 6* Finsko 16 10,5 7 Rusko 12 7,8 5 Česko 6 3,9 2 Švýcarsko 2 1,3 2* Německo 2 1,3 1 Celkem 153 100 % 50

* znamená celkovou první volbu (v draftech 2015 a 2016 vybíralo 30 týmů, v letech 2017, 2018, 2019 31 týmů), procenta jsou zaokrouhlena

Optimismus do žil úplně nevlévá ani pohled na celkový počet draftovaných hráčů. Kromě dominance Kanady se Spojenými státy se Finové, Rusové i Švédi dostali nad pět procent podílu, Češi mají průměrně 8,4 draftovaných hráčů, Tre Kronor 25,6 a Finové 17,8. Během posledních let bylo zároveň vybráno pouze 13 slovenských hráčů a možná trochu překvapivě jen šest Němců. Ti mají ale teď dvě želízka mezi elitní desítkou evropských hráčů.

Čísla vypovídají, že se dočkáme (z českého pohledu) podobného draftu jako v posledních letech. O přelomovou záležitost nepůjde, o propadák také ne. Minulou sezonu bylo jako první vyřčeno jméno brankáře Lukáše Paříka, kterého si vzalo Los Angeles z celkové 87. pozice. Pozdní drafty českých hráčů se stávají běžným jevem, zároveň však nelze s ostatními hokejovými velmocemi porovnávat ani kvantita. Týmy rovněž v pozdějších kolech draftu mnohem raději ukáží z evropského výběru na Švéda, nebo Fina, což dokazují počty celkově vybraných hráčů podle jednotlivých zemí.

Ale predikce nejsou realita a obzvlášť v době koronaviru některá rozhodnutí mohou překvapit. Nezbývá tak než počkat na reálný výsledek.

Výsledky posledních 5 draftů (2015-19) podle zemí Kanada 393 30,5 % USA 261 20,2 % Švédsko 128 10 % Rusko 100 7,8 % Finsko 89 6,9 % Česko 42 3,3 % Švýcarsko 14 1,1 % Slovensko 13 1 % Německo 6 0,5 % Ostatní 27 2,1 % Celkem 1290 100 %

Z kterých lig/českých klubů byli čeští hráči draftováni během let 2015-19

ČESKO

Liberec – 5

Pardubice – 4

Kometa – 3

Chomutov, České Budějovice, Sparta, Třinec – 2

Kladno, Plzeň, Hradec Králové, Litvínov, Zlín, Olomouc, Jihlava – 1

KANADA

QMJHL - 4

WHL - 4

OHL - 1

USA

USHL - 3

NAHL - 1

USHS - 1



FINSKO - 1