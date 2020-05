Vede nejhorší tým NHL, ale Yzerman mu dál věří: Odvádí dobrou práci | iSport.cz

Na další zápas na lavičce týmu Národní hokejové ligy si nějaký čas počká, možná až do ledna. Už nyní je však jasné, že se Jeff Blashill v nové sezoně vrátí jako hlavní kouč Detroitu Red Wings. Ve středu, kdy už byla nedohraná základní část oficiálně ukončena, vydal klubový šéf Steve Yzerman prohlášení, ve kterém potvrdil, že i po naprostém propadáku ke změnám na trenérském postu nedojde. Nemá prý k tomu důvod.

„V tuto chvíli to určitě neplánuji. Myslím si, že by nebylo spravedlivé soudit trenéra podle našich výsledků. Nejprve musíme vylepšit tým, aby byla kritika oprávněná,“ řekl legendární útočník a bývalý kapitán Detroitu. Uvědomuje si, že Blashill přebíral tým v době začínajícího úpadku, ve kterém se nyní stále topí.

Po úvodní sezoně 2015-16, kdy se mužstvo naposledy podívalo do play off, odešel klíčový hráč Pavel Dacjuk. Kádr se výrazně omladil. Henrik Zetterberg, poslední lídr s céčkem na dresu sám na všechno nestačil a kvůli vleklému zranění navíc přišel o dvě sezony i zbytek kariéry. Slavný Hockeytown se nořil do čím dál horší krize.

Red Wings s Blashillem u kormidla nedokázali ani v jednom ze čtyř ročníků vyhrát více než 22 zápasů v základní hrací době. Poslední propadákovou sezonu se radovali jen v sedmnácti případech. S děsivými 39 body ze 71 zápasů skončili v celé NHL nejhorší, i trápící se Ottawa měla se stejným počtem utkání na Detroit „luxusní“ náskok 23 bodů.

"Quite frankly, we need to improve the team for anybody to truly critique or assess the coaching staff. We need to improve the team."



