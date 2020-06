Kde je Hoss?! Jak slovenský smolař zlomil prokletí Stanley Cupu | iSport.cz

„Kde je Hoss?!“ ptal se Jonathan Toews, kapitán Chicaga, poté co od Garyho Bettmana v červnu 2010 přebral Stanley Cup. Marián Hossa se dočkal, třetí pokus po dvou prohraných finále s dvěma různými týmy vyšel. Ten příběh zná snad každý hokejový fanoušek. Rodákovi z malé slovenské obce Stará Ľubovňa se splnil sen. V úterý od památného zisku Poháru uběhlo deset let.

V roce 2008 zažil Marián Hossa životní play off. Po výměně z Atlanty do Pittsburghu zářil, více bodů posbírali v boji o Stanley Cup jen Henrik Zetterberg a Sidney Crosby. Ani jeho výkony na Pohár nestačily, Penguins padli s Detroitem 2:4 na zápasy.

Po posledním utkání vznikla památná fotografie, jak zklamaný slovenský křídelník sedí opřený o mantinel a hledí do prázdna…

V té době byl Hossa ve vrcholné formě, na trhu s volnými hráči v létě 2008 se mohl přehrabovat nabídkami. Vybral si Detroit, tedy finálového přemožitele Pittsburghu. Rok se s rokem sešel a oba týmy znovu stály proti sobě v bitvě o nejslavnější hokejovou trofej.

Red Wings ve finále vedli 2:0 na zápasy, následně i 3:2, obhajoba se jim ale nepovedla. Hossa tak musel znovu sledovat, jak se Stanley Cupem křepčí soupeři, tentokrát dokonce jeho ještě nedávní spoluhráči.

Na hlavu? Jednoznačně, Hossa ale neklesal na mysli. „Finále jsme bohužel prohráli. Bylo to trpké, o to víc, že nás zdolal právě Pittsburgh. Nebylo jednoduché přetrpět posměšky, ale opakoval jsem si, že pokud to zvládnu, stanu se silnějším,“ řekl bývalý útočník pro šport.sk.

„Po dvou ročních kontraktech jsem už chtěl dlouhodobý. Manažer Ken Holland s trenérem Mikem Babcockem mi nabízeli prodloužení smlouvy v Detroitu, ale nebylo to až tak výhodné. Pro ně byli prvořadí Švédové Zetterberg a Johan Franzén,“ vysvětloval další rozhodování, co s kariérou.

Chci Stanley Cup s Blackhawks!

Nakonec zvolil Chicago, v té době vzhůru mířící organizaci se supertalenty Jonathanem Toewsem a Patrickem Kanem. Na začátku července 2009 podepsal s Blackhawks tehdy ještě možný 12letý kontrakt na celkem 63,3 milionů dolarů (v přepočtu na aktuální kurz 1,479 miliardy korun). „Řekl jsem si, že s Blackhawks chci vyhrát Stanleyův pohár!“

Sezonu před Hossovým příchodem se Chicago po 15 letech probojovalo do finále konference. Pro další ročník se s týmem z větrného města už naplno počítalo. Patřil mezi favority.

Slovenský útočník úvod sezony vynechal, protože se podrobil operaci ramene. „Z tribuny jsem však viděl, že tým má velkou kvalitu a šanci na úspěch. Dřel jsem asi nejtvrději v životě, abych zvládl naskočit do rozjeté sezony. Sedl mi styl a věřil mi i trenér Joel Quenneville, což bylo velmi důležité.“

V základní části stihl naskočit do 57 zápasů a udržel si průměr téměř bodu na zápas (24+27). Hned v prvním kole play off čekal na Blackhawks hladový soupeř – Nashville. Klíčový moment série přišel v pátém utkání za stavu 2:2 na zápasy. V samém závěru třetí třetiny byl Hossa vyloučen na pět minut, Chicago prohrávalo 3:4. Čtrnáct vteřin před sirénou však vyrovnal Kane a když se v prodloužení Hossa vrátil z trestné lavice na led, hned rozhodl.

„Vzhledem k situaci to byl jeden z mých nejdůležitějších gólů v kariéře,“ pochvaluje si s odstupem času. „Byl to zlomový okamžik play off,“ přitakává tehdejší Hossův spoluhráč Tomáš Kopecký.

Blackhawks zvládli i šestý zápas a následně si poradili i s Vancouverem (4:2) a San Jose (4:0). Hossa se stal prvním hráčem v historii, který se tři roky po sobě probojoval do finále Stanley Cupu a pokaždé v jiném týmu. Jeho story brala dech, v médiích se hodně probírala.

Na tuhle otázku ani nebudu odpovídat

V bitvě o Pohár narazilo Chicago na překvapení z Philadelphie. Flyers totiž po základní části skončili až na sedmém místě Východní konference, po čtyřech zápasech však byl stav znovu srovnaný. „Známý zámořský komentátor Pierre McGuire měl před pátým zápasem se mnou, Toewsem a Kanem rozhovor. Tehdy se mě zeptal: ‚Co když se to nepodaří?‘ Odvětil jsem mu, že na tu otázku ani nebudu odpovídat. Nechtěl jsem mít v hlavě něco negativního, bral jsem to jen jako další zápas.“

Blackhawks pátý duel zvládli, vyhráli 7:4. Znovu po roce byl Hossa jen jedno vítězství od vytouženého grálu. A když v šestém utkání na ledě Philadelphie v prodloužení rozhodl Patrick Kane, bylo hotovo. Chicago vyhrálo Stanley Cup po dlouhých 49 letech!

A když se kapitán Jonathan Toews jako první zaradoval s Pohárem, hned měl jasno, komu jej předá jako prvnímu. „Kde je Hoss?!“ řval směrem k spoluhráčům. A bojovník s velkým srdcem si svou chvíli náležitě užil.

„Nečekal jsem, že se to podaří už první rok,“ usmívá se Hossa po deseti letech. „Rozhodující akce byla bizarní, protože skoro nikdo neviděl, že se puk dostal do sítě a zůstal tam. Schválně jsem se ještě neradoval, nechtěl jsem po dvou finálových zklamáních urazit štěstí. Když to však videorozhodčí potvrdil, začaly obrovské oslavy.“

Oslavy vskutku obrovské. „Bylo to nezapomenutelné. V Chicagu byly při oslavách miliony lidí. Byly to neuvěřitelné zážitky, ale podobně skvělé to bylo i v Trenčíně. Přece jen donést do rodného města Stanley Cup je splnění dětského snu,“ dodal Hossa.

Prstenů za vítězství Stanley Cupu má Hossa nakonec tři, s Chicagem slavil ještě v letech 2013 a 2015. Kariéru oficiálně ukončil na jaře 2018, poslední zápas nicméně odehrál už o rok dřív. Na vině byla zvláštní kožní nemoc, která mu dělala problémy při nošení výstroje.