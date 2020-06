Chalupa popsal, jak ho ulovilo Chicago. Počítá i s farmou, smazal nálepku? | iSport.cz

Útočník Matěj Chalupa odchází do zámoří, podepsal smlouvu s Chicagem • Barbora Reichová / Sport

Hradecký útočník Matěj Chalupa má podle informací iSport.cz namířeno do NHL • Pavel Mazáč / Sport

Nakopne svůj motor a jede. I když ne, spíš letí. Matěj Chalupa neodehrál ani jeden zápas v dospělé reprezentaci, nezahrál si na žádném vrcholném mládežnickém turnaji. Stejně si ho ale všimlo Chicago a v 21 letech s ním podepsalo smlouvu. „Zatím je to ale pořád jen pár písmen na papíře,“ brzdí euforii. NHL je sen, ale počítá, že se do ní bude muset prokousat přes farmu. Hradecký útočník mluvil i o pověsti hráče, který se v tréninku úplně nepřetrhne. Táhla se s ním dlouho.

Jede dál podle klasického modelu, Matěj Chalupa se připravuje s Hradcem. S extraligovým klubem odjel na soustředění do Ústí nad Orlicí, i když podepsal dvouletý kontrakt za mořem s organizací Chicaga. NHL sledoval jen v počítači a v televizi, teď do ní může sám patřit.

„Úplný magor do toho zase nejsem, ale sleduju české kluky, jak se jim daří. Dívám se na Pastu, Kubaldu, to je nádhera,“ usmívá se. Drobný problém zní, že nikdo netuší, kdy za mořem nový ročník začne. V prosinci? V lednu? A jak to bude s farmami?

Vypadá 30 gólů Dominika Kubalíka v nováčkovské sezoně hodně působivě?

„On byl vždycky střelec. Každý si ho pamatuje z Plzně, dokázal to pak i ve Švýcarsku. Ale co Kubalda předvedl v Chicagu... Jenom všechno potvrdil na nejvyšší úrovni. Lepilo mu to, vrcholné číslo samozřejmě byl ten gól ze vzduchu proti Torontu. Všechno mu sedlo, ukázal tam parádní věci.“

A kdy jste vy poprvé zjistil, že o vás stojí Blackhawks?

„První kontakty proběhly po druhém zápase s Kladnem, který jsme hráli v Hradci, takže na konci ledna. Přijel i hlavní skaut pro Evropu z Chicaga. Od agenta jsem ale už dřív slyšel, že mají zájem. Od Kladna se to začalo ale nějak řešit a zhruba před měsícem všechno dopadlo. A mám smlouvu na dva roky.“

Pořád jste se šplhal nahoru, ještě nebyl zavedenou extraligovou hvězdou. Byl jste v šoku, že se najednou pootevřely dveře do NHL?

„Poprvé mi to agent volal, když bylo asi devět večer. Chystal jsem se spát. Nejdřív jsem si říkal, že si ze mě dělá srandu, pak mi začalo docházet, že ne. Potěšilo mě to.“

Zatímco v extralize jste nastřílel za dvě sezony 11 gólů, v Lize mistrů hned 5 za jeden ročník. Myslíte, že vám tohle výrazně k Chicagu pomohlo?

„Podle mě dost. Kdybychom Ligu mistrů nehráli, nebo se mi tam tak nedařilo, asi by zájem nebyl takový. Jsem strašně rád, že mám šanci se o NHL porvat, tam si chce zahrát každý. Jako malí jdete na hokej s tím, že jednou budete za mořem, hrajete si na to. Ale taky vidím, že přede mnou je pořád velký kus cesty. Jediná změna je, že už po ní jdu. Zatím mám jen smlouvu, což je pořád pár písmen na papíře.“

Takže se zatím ještě nevidíte na křídle vedle Patricka Kanea?

„Možná na PlayStationu, tam by to šlo.“ (usměje se)

Počítá se, že nejspíš začnete na farmě a pak se uvidí. Máte tuhle variantu nastavenou i v sobě?

„Každý si tím asi musí projít, potřebujete si trochu oťukat zámořský hokej. Když se mi bude dařit, třeba mě povolají nahoru.“

Docela zajímavé je, že každý Čech, který podepsal během poslední doby s Chicagem smlouvu, se do NHL dostal a pořád se v lize drží. Vypadá to, že se trefují.

„Rozhodně, byli tam Honza Rutta s Michalem Kempným , Kubalda měl teď super sezonu, pak se chytil v týmu i Kämpfik (David Kämpf). České kořeny má ještě Dominik Kahun, všichni tihle kluci tam udělali dobré jméno. Dřív se v klubu dařilo Michaelu Frolíkovi , Martinu Havlátovi, Michalu Rozsívalovi ... Jsem hodně zvědavý, jak to tam bude vypadat.“

Vyptával jste se u někoho, jak to v klubu chodí?

„Nedávno jsem byl na obědě s agentem a seděl tam i Michal Kempný. Říkal mi, že je to super organizace, jedno z nejhezčích měst v Americe.“

Co myslíte, že je hlavní důvod, proč vás Chicago chce zkusit? Rychlost?

„Asi jo. Odmala jsem v bruslení vynikal. Kdybych k tomu dával ještě víc gólů, bylo by to ještě lepší.“ (usměje se)

Proč myslíte, že vás minul draft a všechny kluby vždycky koukaly jinam?

„Moc jsem nehrál v mládežnických reprezentacích. Od sedmnáctky do dvacítky jsem si sice vždycky za nároďák zahrál, ale nikdy ne moc. Nebyl jsem hráč, který jezdí na každý kemp, tak jsem možná nebyl skautům tolik na očích. Ale dnes je jedno, jestli jste draftovaný, nebo ne. Kluby z NHL se dívají do Evropy i na starší hráče.“

Potřeboval jste hokejově dospět?

„Určitě. Třeba v Plzni jsem dostal šanci, i když ne takovou jako v Hradci, ale nevyužil jsem ji. Když pak přišla tady, začal jsem si víc věřit, sebevědomí jde nahoru, vyhrál jsem se.“

Doufám, že se budu moct rozehrát v Hradci

Když jste do Hradce přicházel, pamatuji si na první informaci, kterou jsem slyšel. Matěj Chalupa je dobrý hráč, rychlý, jenže není zrovna pracovitý. Seděla tahle nálepka?

„Vím, že jsem ji měl. Je to třeba někdy nepříjemné, ale postupem času si uvědomuju, že je hrozně důležité na sobě makat víc. Pokud to jde, snažím se o to. Snad mi to pomůže k dalšímu rozvoji.“

Je hodně těžké mazat pohled, že jste dobrý hráč, který se ale nepřetrhne?

„Není to příjemný, snažím se ho mazat. Otázka, jestli to vůbec půjde.“

Evidentně ano, když se ozvalo Chicago, ne?

(usměje se) „Snad jo, snad. Teď je to hlavně na mně.“

A slyšel jste, že za mořem můžete udělat docela dobrou kariéru právě díky vašemu jménu?

„Jídlo, že jo?“

Přesně.

„Koukal jsem se, že ‚čalupas‘ je jídlo v dost známém řetězci, něco jako tacos. Známí mi to posílali, pobavil jsem se.“

Třeba se firma chytne. David Pastrňák jede v koblihách, Chalupa a chalupas k sobě vyloženě sedí...

„Jo, kamarádi mi ukazovali hlášky, že by třeba za gól mohli lidi dostávat jídlo zdarma.“

Měli by vás pak hodně rádi.

„Jenže mým tempem by se moc nenajedli. (směje se) Musím se hodně zlepšit.“

Projížděl jste si soupisku Chicaga, kde by se teoreticky mohlo otevřít místo?

„Že bych se díval, komu končí smlouva, to zase ne. Ale mrknul jsem, kolik je tam útočníků, kolik křídel. Jenže hlavní je, že se stejně pořádně neví, kdy začne další sezona, kdy tam vůbec odletím.“

Varianta, že začnete v Hradci, je reálná?

„Teď se to řeší, doufám, že ale ano. Kdyby se v Americe opravdu začalo někdy v prosinci, nebo lednu, tak bych byl klidně deset měsíců bez hokeje, když jsme s Hradcem končili v březnu. To by bylo blbý, potřebuju hlavně hrát.“

Aby s dalšími zápasy přišel klid v koncovce? Protože proměnit půlku vyložených šancí, jste střelec sezony.

„Když jsem přišel do Hradce, měl jsem dobrou přípravu, dával góly a pak jak když lusknete, nic. Vůbec nevím, čím to bylo. Měl jsem to tak i v mládežnických kategoriích. Kolikrát jsem se rozjel, v prosinci jako když utne a konec. Góly jsem nedal.“

Babráte se v tom pak hodně?

„Dřív jo, dost. Čekalo se ode mě, že góly dávat budu. V Hradci jsem měl klidně čtyři tutovky v zápase a nic. Je to těžký, nevíte, jak z toho. Nakonec se vrátíte k tomu, že všechno pilujete na tréninku. Až ta poslední sezona byla trochu lepší, ale pořád vidím, že na to, kolik jsem měl šancí, je to málo.“

