Skauta Chicaga dělá 22 let, jeho táta objevil Cháru: Chtěl jsem k nám Hertla | iSport.cz

Skauta začal dělat, když mu bylo dvacet. Jeho otec si udělal dobré jméno, pro NHL našel třeba Zdena Cháru. Co kdyby to zkusil junior taky? Proč ne? Karel Pavlík (42) mladší je už 22 let věrný Chicagu, jeho úkolem je hledat klenoty pro draft. V rozhovoru pro iSport Premium se rozpovídal o své práci a vzpomíná, proč nevyšlo v roce 2012 angažování Tomáše Hertla.

Každý rok se Karel Pavlík chystá na draft. Pro Chicago se snaží vytipovat ta nejlepší jména ze čtyř zemí. Jeho rajónem jsou Česko, Slovensko, Švýcarsko a Německo. „Bývalý šéf mi jednou říkal, že dělá tuhle práci čtyřicet let a pořád se učí. Měl pravdu, vnímám to stejně. Chicago nám dává vyšší a vyšší laťky, vy se dál učíte, musíte se rozvíjet taky, když jde hokej dopředu,“ říká. Je plný energie a hokeje. Když spustí, vydrželi byste ho poslouchat klidně celý den.

Je reálné objíždět čtyři země, mít přehled o všech talentovaných hráčích a ještě vědět, jaký je dnes den?

„Dá se to. (usměje se) A to jsem měl ještě před pár lety na starosti i Rusko, létal jsem tam každých čtrnáct dní. Tohle už docela náročné bylo. Ale už máme v Rusku člověka, Andreje Nikolišina, bývalého hráče z NHL, super chlapa.“

Setkáváte se s tím, že se někdo pořád kouká na práci skauta dost zkresleně?

„Hodně lidí mi říká: Ty musíš mít prachů, že jsi sehnal toho a toho hráče. Odpovídám, že je velký rozdíl mezi skautem a agentem, a nesehnal jsem ho já, ale my. Před dvaadvaceti roky, kdy jsem začínal, jsme se o hráče dohadovali, který je lepší, a snažili se protlačit hokejistu ze svého regionu. Teď je to víc kolektivní práce. Posunula se jako celý hokej, samozřejmě je i časově náročnější, hned po hokeji musíte psát zprávy, létáte na mítinky do Ameriky několikrát do roka.“

A máte tedy ty velké prachy za hráče, kterého na draft doporučíte?

„Moje odměna je, že mi prodlouží smlouvu. (usměje se) A pak je samozřejmě příjemné, když se hráč chytne a časem dostanete pozitivní zpětnou vazbu. Kolikrát se skautům stane, že hráče draftuje někdo jiný, ale vy jste si za ním stáli a pak se ukáže, že jste ho měli dobře vytipovaného. I to je pro vás dobrá vizitka, že jste odhadli potenciál.“

Musíte být hodně přesvědčivý, abyste organizaci přiměl draftovat hráče, na kterého jste se jezdil dva roky dívat?

„Musíte si stát pevně za svým názorem. Například jsem jednoho hráče přirovnal k Jágrovi, ostatní zpozorněli, takže to zafungovalo. I když hráče třeba