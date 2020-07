Gólmany už neláká číslo 1. Změnu nastolila legenda, vzorem i Hašek | iSport.cz

Německý gólman Thomas Greiss z New York Islanders má za sebou vcelku povedený ročník. Potvrdil postavení mezi elitou ligy a možná bude moci ukázat své schopnosti i ve speciálním play off. A na zádech má jedničku. To by v minulosti nevyvolalo žádný div, jenže nyní je situace jiná. Greiss je jediný brankář, který odchytal alespoň pět zápasů a je nadále věrný této brankářské tradici.

„Dřív se nad tím ani nepřemýšlelo. Brankář měl prostě číslo jedna. Když jste byl brankář, tak se to po vás zkrátka očekávalo,“ popsal nastavení v hokejové společnosti Brian Hayward, dlouholetý brankář Montrealu pro web ESPN. Za jedenáct let v nejlepší lize světa neměl na dresu jiné číslo. „Jednak tím chcete dát najevo, že jste prvním gólmanem v týmu. A také chcete dát najevo, že jste prostě jednička. Alespoň tak se na to dívám já,“ dodal.

Do šedesátých let 20. století se na tomhle pohledu nic neměnilo. Pak přišel Terry Sawchuk, legendární brankář Detroitu. V roce 1964 už měl na kontě čtyři trofeje pro nejlepšího brankáře a tři Stanley Cupy, když se objevil v Torontu. V té době už bylo zvykem, že každý tým měl na soupisce dva brankáře, a protože v kabině Maple Leafs už seděl Johnny Bower s jedničkou na zádech, sáhl Sawchuk po čísle 24. To odstartovalo změnu.

Když si takhle velké jméno zvolilo do té doby pro gólmana nezvyklé číslo, proč by se tak nemohli zachovat i ostatní? Ken Dryden ovládl 70. léta v Montrealu s číslem 29, zatímco Tony Esposito proslavil v Chicagu číslo 35. Ve stejném stylu se pokračovalo i o dekádu později, když do ligy vtrhnul Patrick Roy. „Když vidíte brankáře, který nosí číslo 33, tak si pro sebe řeknete: Wow, on nosí 33. Jsem si jistý, že mnoho mladých hráčů nosilo 33 kvůli Royovi, nebo 29 kvůli Drydenovi,“ potvrdil vliv velkých jmen na změnu číselného stylu Brian Hayward.

Velkým milníkem rozhodně byla doba, kdy se o nadvládu nad brankářským světem přetahovali dva fenomenální gólmani. Oba přitom nosili na zádech čísla, která se díky nim stala symbolem pro všechny maskované muže. Již zmíněný Patrick Roy a Dominik Hašek s číslem 39. Právě Roy s Haškem zapříčinili, že zhruba od 90. let počet jedniček v brankovištích vytrvale upadá. Pokud totiž dnes má někdo na zádech 33 nebo 39, automaticky se vám spojí s těmito dvěma brankáři. „Jasně, že jsem zvolil číslo 39, protože ho nosil Dominik Hašek,“ řekl v průběhu poslední sezony Pavel Francouz z Colorada.

Právě touha po personalizaci, po možnosti spojit číslo plně s vaší osobou, je velkým hnacím motorem. Pokud si totiž zvolíte číslo jedna, tak zapadnete. Minimálně co se čísla na dresu týče. Brankářů s touto cifrou na dresu bylo už v lize tolik, že není možné se odlišit. A kdo by nechtěl být úzce spojen s daným číslem, tak jako Wayne Gretzky, Mario Lemieux, nebo právě Dominik Hašek. Jednak je jasné, že se vaše jméno znovu začne skloňovat tak, jako se to děje Haškovi v případě Francouze, ale hlavně to potvrdí váš význam pro celou ligu.

„Mně se v mládí číslo 1 ani nelíbilo. Podle mě je nudné. Vypadá prostě fádně. Ale samozřejmě plně respektuji hráče, kteří toto číslo na dresu měli,“ prohlásil o své číselné volbě bývalý gólman Kevin Weekes, který největší část kariéry odchytal s číslem 80. To už ale bylo v době, kdy bylo více než běžné mezi maskovanými muži volit vyšší numera.

Weekes si navíc 80 nevybral proto, že by se mu to číslo dvakrát zamlouvalo, ale protože mu nejvíce připomínalo dvě nuly, které nosil ve všech mládežnických kategoriích. Podobné kousky už zámořská liga zakazuje. Hráči nesmějí mít na dresu pouhou nulu, nebo třeba neúplná čísla.

I největší jména současné NHL potvrzují, že éra s číslem jedna na brankářských zádech se jen tak nevrátí. Andrej Vasilevskij nosí 88, Braden Holtby zvolil 70 a třeba Corey Crawford má číslo 50. U všech je patrné, že nešlo o žádný rozmar v průběhu kariéry, protože všichni tři ani jednou číslo neměnili. Mají ho od své premiéry v lize.

„Jsem přesvědčen, že mnoho brankářů má vysoká čísla s jasně promyšlenou strategií. Za tím číslem je pro ně nějaký příběh,“ okomentoval současný trend Mike Condon. Bývalý brankář Ottawy byl jeden z mála posledních brankářů, jenž choval číslo jedna v posvátné úctě. „Nikdy se mi nechtělo něco přehnaně vymýšlet. Chtěl jsem prostě nejsnazší možnou variantu. Ale je pravda, že pokud by to šlo, tak si dám na dres dvě nuly,“ doplnil.

Číslo jedna má jedinou možnost, jak se vrátit zpět do kurzu. Stačí, aby byl v lize jednoznačný král mezi brankáři a nosil právě toto číslo. Návrat ke kořenům musí zkrátka vyjít od největších ligových jmen. To oni určují nejenom herní trendy, ale i ty mimo hokejové. Oblíbenost jednotlivých čísel je toho jasným odrazem.