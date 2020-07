Legendární kouč se vrací ke kormidlu. Bard Ruff přijal výzvu v New Jersey | iSport.cz

Po třech letech strávených na pozici asistenta trenéra v New York Rangers se trenérská legenda Lindy Ruff vrací ke kormidlu v New Jersey • profimedia.cz

Místo sezony plné šampaňského a bujarého veselí přišly měsíce zmařených snů. V New Jersey už nechtějí podobnou zkušenost opakovat. Dali to jasně najevo i angažováním nového šéfa lavičky. Tu od příštího ročníku povede trenérská legenda Lindy Ruff. Muž, který v roli hlavního kouče už v zámoří odkroutil dlouhých devatenáct sezon.

Pouze pět jiných mužů vyhrálo z pozice hlavního trenéra více bitev v NHL než šedesátiletý Lindy Ruff. Pokud se ve vašem životopise nachází jen tahle statistika, i tak máte co nabídnout. Vedení New Jersey na to slyšelo. Chtělo změnu. Chtělo jiný přístup. Ten poslední nefungoval tak, jak by si fanoušci, hráči i vedení představovali. „Musíme být lepší,“ byla nejčastěji používaná věta v pozápasových rozhovorech.

Devils začínali loňský říjen s obrovským očekáváním. Do týmu přišli P.K. Subban, Nikita Gusev, Wayne Simmonds nebo čerstvá jednička draftu Jack Hughes. Všemu měli dát směr kouč Jack Hynes a generální manažer Ray Shero. Výsledy ale byly mizerné, proto byl na začátku prosince trenér odvolán. Novým prozatímním lodivodem se stal Alain Nasreddine. „Děkujeme Jackovi za jeho služby. Alain je tím správným mužem, aby nám pomohl dostat se ze současné nelehké pozice,“ řekl tehdy generální manažer pro nhl.com.

Ironií osudu bylo, že v polovině ledna dostal padáka i sám manažer Shero, a bylo jasné, že klub bude hledat novou identitu. Vzhledem k tomu, že tým není konkurenceschopný už několik let, očekával se radikální řez. Ten přišel nyní. Dvojicí, která má za úkol dostat strádající značku na výsluní je generální manažer Tom Fitzgerald a již zmiňovaný Ruff.

Kanadský kouč patří k nejúspěšnějším v ligové historii. Jeho největším úspěchem na klubovém poli dodnes zůstává finálová účast z roku 1999 s Buffalem, kdy jeho družinu držel nad vodou brankářský fantom Dominik Hašek . Dallas však byl tehdy silnější. Právě tyto dvě organizace jsou jediné, které Ruff ve své kariéře vedl. Patnáct let vládl v Buffalu, další čtyři v Dallasu. Poslední tři sezony strávil v roli asistenta New York Rangers. Nyní opět přebírá velitelskou taktovku.

U Devils se za posledních deset ročníků protočilo osm trenérů. Do play off se přitom postoupilo pouze dvakrát. Trestuhodná bilance. Ruff má zajistit otočení směru. A vzhledem k jeho trenérské minulosti vedení doufá, že trenérské výměny už nebudou přicházet tak často. Pokud půjde držitel dvou zlatých z olympijských her (v roli asistenta) a nejlepší kouč NHL ze sezony 2005/06 ve stopách svých předchozích štací, nemělo by o tom být nejmenších pochyb.