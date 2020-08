Skvělá organizace a úchvatný gólman. Nedali nám prostor, lituje kouč Toronta | iSport.cz

Nic naplat, ani fenomenální obrat ve čtvrtém zápase nepomohl Torontu, aby se po šestnácti letech mohlo radovat z vítězství v sérii play off. Rozhodující pátý zápas předkola zvládl lépe Columbus, když zvítězil 3:0. „Je to strašlivé zklamání,“ vysoukal ze sebe po zápase hvězdný Američan Auston Matthews. Je tak jasné nasazení dvojic pro první kolo. Právě série Blue Jackets bude hodně pikantní. Po roce se znovu střetne s Tampou.

Pokud jde o rozhodující zápasy ve vyřazovací fázi, marně byste v posledních sezonách hledali horší tým než Toronto. Což o to, série je většinou vyrovnaná a rozseknout ji musí až poslední možný moment. Tam však Leafs selhávají. A je jedno, zda je to Boston, kterému nestačili v posledních dvou ročnících, nebo Columbus. Výsledek je zkrátka stejný. Matthews a spol. můžou vyrazit na dovolenou.

„Tyhle duely, to je souboj maličkostí. My nějaké šance měli, ale nedokázali jsme je proměnit. To rozhoduje,“ řekl po utkání zklamaný Matthews pro web nhl.com. Přitom právě ofenziva měla být tím nejsilnějším důvodem, proč se klub z největšího kanadského města prokouše dál. Matthews, Mitch Marner, John Tavares, William Nylander. Už jen tahle jména představují v útočné třetině ohromnou dávku talentu. Přitom se podruhé v sérii stalo, že Columbus nedostal ani gól. Hvězdy Toronta to nezvládli.

Právě Tavares je asi největší smolař, pokud se bavíme jen o posledních dvou sezonách. Kanadská superstar přišla do Toronta právě před minulou sezonou z NY Islanders jako volný hráč. Měl konečně zajistit úspěch, Maple Leafs do nej vložili obrovskou důvěru. Právě jemu zdobí dres posvátné písmeno „C“. Přesto už podruhé za sebou končí v play off dříve než jeho bývalý zaměstnavatel. Smutný příběh.

„Klobouk dolů předtím, jak to Columbus zvládl. Jsou výteční, nedají vám vůbec žádný prostor. Všichni jsou absolutně oddaní stylu, jakým hrají,“ popsal důvody vyřazení kouč Maple Leafs Sheldon Keefe. Nutno dodat, že pokud se vezme v potaz pouhá organizace na ledě, tak v tom Columbus soupeře jednoznačně předčil. Málo zmatků v obraně, všichni věděli, co mají hrát. Americký trenérský bouřlivák John Tortorella svou družinu velmi dobře vyladil.

„Jsme na své hráče ohromně pyšný. A také chci říct, že Koorpisalo byl úchvatný. V klíčových chvílích provedl klíčový zákrok. Ale dnes jsme to zvládli vyloženě jako jeden tým,“ pochválil tým Tortorella. Opakuje se tak příběh z minulého ročníku. Tortorellova parta dokonale zaskočila favorizovanější a talentovanější partu. A použila úplně stejné zbraně. Organizaci hry a obrovskou bojovnost.

Pamatujete v minulém play off? Rozjetá Tampa neměla mít konkurenci. Nikita Kučerov si tehdy v útoku dělal co chtěl a Stanley Cup už dlouho neměl tak jasného favorita. Columbus v čele s Tortorellou nechal tuhle pohádku trvat pouhé čtyři zápasy. Pak se Tampa balila. Teď má šanci na revanš. Díky postupu Blue Jackets se v prvním kole znovu střetne Tampa právě s Columbusem. Tohle bude zatraceně třaskavá záležitost.

Z dalších sérií lze zmínit ještě dvě, které vynikají už na první pohled. Washington ruského střelce Alexandera Ovečkina dokázal v roce 2018 získat nejcennější hokejovou trofej pod vedením Kanaďana Barryho Trotze. Ten nyní vede Islanders, na které právě Capitals narazí. Střet ruského kanonýra s Trotzovým defenzivním systémem bude nesmírně zajímavou bitvou.

A pak je tu souboj českých hvězd. Pastrňákův Boston s Davidem Krejčím a Ondřejem Kašem se postaví rozjeté Carolině. V jejím dresu se zatím extrémně daří brankáři Petru Mrázkovi a Martinu Nečasovi. Střelecký um bostonské hvězdy proti Mrázkovi v bráně slibuje vyrovnanou sérii. Tohle bude velká show.

Dvojice pro první kolo:

Východní konference:

Philadelphia x Montreal

Tampa x Columbus

Washington x NY Islanders

Boston x Carolina

Západní konference:

Vegas x Chicago

Colorado x Arizona

Dallas x Calgary

St. Louis x Vancouver

Program 1. kola play off NHL:

Úterý 11. srpna:

Východní konference (Toronto) - 1. zápasy:

Tampa Bay - Columbus, Boston - Carolina.

Západní konference (Edmonton) - 1. zápasy:

Dallas - Calgary, Vegas - Chicago.

Středa 12. srpna:

Východní konference (Toronto) - 1. zápasy:

Washington - New York Islanders, Philadelphia - Montreal.

Západní konference (Edmonton) - 1. zápasy:

Colorado - Arizona, St. Louis - Vancouver.

Čtvrtek 13. srpna:

Východní konference (Toronto) - 2. zápasy:

Tampa Bay - Columbus, Boston - Carolina.

Západní konference (Edmonton) - 2. zápasy:

Vegas - Chicago, Dallas - Calgary.

Pátek 14. srpna:

Východní konference (Toronto) - 2. zápasy:

Philadelphia - Montreal, Washington - New York Islanders.

Západní konference (Edmonton) - 2. zápasy:

Colorado - Arizona, St. Louis - Vancouver.

3. zápas:

Calgary - Dallas.

Sobota 15. srpna:

Východní konference (Toronto) - 3. zápasy:

Carolina - Boston, Columbus - Tampa Bay.

Západní konference (Edmonton) - 3. zápasy:

Arizona - Colorado, Chicago - Vegas.

Neděle 16. srpna:

Východní konference (Toronto) - 3. zápasy:

New York Islanders - Washington, Montreal - Philadelphia.

Západní konference (Edmonton) - 3. zápas:

Vancouver - St. Louis.

4. zápasy:

Calgary - Dallas, Chicago - Vegas.

Pondělí 17. srpna:

Východní konference (Toronto) - 4. zápasy:

Columbus - Tampa Bay, Carolina - Boston.

Západní konference (Edmonton) - 4. zápasy:

Arizona - Colorado, Vancouver - St. Louis.

Úterý 18. srpna:

Východní konference (Toronto) - 4. zápasy:

Montreal - Philadelphia, New York Islanders - Washington.

Západní konference (Edmonton) - případné 5. zápasy:

Vegas - Chicago, Dallas - Calgary.

Středa 19. srpna:

Východní konference (Toronto) - případné 5. zápasy:

Philadelphia - Montreal, Tampa Bay - Columbus, Boston - Carolina.

Západní konference (Edmonton) - případné 5. zápasy:

Colorado - Arizona, St. Louis - Vancouver.

Čtvrtek 20. srpna:

Východní konference (Toronto) - případný 5. zápas:

Washington - New York Islanders.

Případný 6. zápas:

Carolina - Boston.

Západní konference (Edmonton) - případné 6. zápasy:

Chicago - Vegas, Calgary - Dallas.

Pátek 21. srpna:

Východní konference (Toronto) - případné 6. zápasy:

Montreal - Philadelphia, Columbus - Tampa Bay.

Západní konference (Edmonton) - případné 6. zápasy:

Arizona - Colorado, Vancouver - St. Louis.

Sobota 22. srpna:

Východní konference (Toronto) - případný 6. zápas:

New York Islanders - Washington.

Případný 7. zápas:

Tampa Bay - Columbus.

Západní konference (Edmonton) - případné 7. zápasy:

Vegas - Chicago, Dallas - Calgary.

Neděle 23. srpna:

Východní konference (Toronto) - případné 7. zápasy:

Philadelphia - Montreal, Washington - New York Islanders, Boston - Carolina.

Západní konference (Edmonton) - případné 7. zápasy:

Colorado - Arizona, St. Louis - Vancouver.