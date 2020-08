Islanders mají zmizík v brance! Pacienta, který musel do vazby

Útočník Matthew Barzal v prodloužení rozhoduje o třetí výhře New York Islanders v play off NHL s Washingtonem • ČTK / AP / Nathan Denette

New York Islanders slaví, jediná výhra na Washingtonem je dělí od postupu do dalšího kola • Reuters

Z postupu se na střídačce Islanders radoval trenér Barry Trotz, který před dvěma lety dovedl Washington k zisku Stanleyova poháru. Klub mu poté odmítl zvýšit plat, proto odešel do New Yorku, s nímž loni vyřadil v úvodním kole Pittsburgh 4:0 a tento rok si vyšlápl na dalšího favorita. • profimedia.cz

Brankář Semjon Varlamov září během play off v brance New York Islanders • ČTK

Dokonale zapadá do příběhu New York Isladners. Brankář Semjon Varlamov měl v posledních letech vážné zdravotní problémy. Ano, dřív býval špičkou NHL, ale hlavně v základní části. Poslední dobou byl víc v čekárně u doktora než v bráně. Proto ho Colorado v klidu nahradilo Philippem Grubauerem. Jeho kariéra měla být na cestě dolů. Měla. Ale předpoklady jsou hodně ošidná disciplína. Stal se jedničkou podceňovaného týmu, který poslal z play off Washington.

Novináři mají tohle téma hodně rádi. Kdo bude chytat? Když stejnou otázku dostal před play off Barry Trotz, trenér New York Islanders, jen se pousmál: „Takhle pánové, špatně se rozhodnout nemůžu.“

Semjon Varlamov? Thomas Greiss?

Ukázal na toho prvního. Ano, trefil se. Dvaatřicetiletý Rus pomohl týmu, aby se dostal v play off už přes druhého soupeře. Nejdřív zlikvidoval Floridu a v 1. kole Washington nadupaný hvězdami.

Poslední pátý zápas byl hodně sladký, užil si ho s čistým kontem a podškrtl výsledek 4:0 a 4:1 na zápasy. Klíčový zákrok série vytáhl v bitvě číslo tři. Vybavíte si? V prodloužení se na něj hnal Jakub Vrána sám. Nedal. Islanders ale hned z další akce zápas ukončili a šli v sérii do vedení 3:0.

„Každý hráč tuhle situaci řeší jinak. Někdo střílí, jiný zkouší kličku a rozhýbat vás. Vy jako gólman musíte zůstat trpělivý a přečíst jeho záměr,“ vracel se k velkému momentu. Před Vránou sklapl betony při střele mezi nohy. A pak chytil i dorážku. „A to je přesně, o co se snažím, být trpělivý, přijít na to, co proti mě soupeř chce vymyslet,“ dodal ruský brankář.

Paradoxní je, že zničil tým, který na něm původně plánoval postavit budoucnost. Před 11 lety se ve Washingtonu formovala silná ruská parta. Alexandr Ovečkin, Segrej Fjodorov, Alexandr Sjomin a právě Varlamov, 23. hráč draftu 2006. Jedničkou se ale nikdy nestal, tehdy ho vyštípal Michal Neuvirth a klub Rusa vyměnil za 1. a 2. kolo draftu do Colorada.

V Denveru se z něj sice první gólman stal, jenže chytal v době, kdy se Avalanche plácali mimo play off. A on měl navíc v posledních letech období, kdy se mu vždycky něco stalo. Marodil často a vždycky dlouho. Klidně půl sezony jste u něj mohli škrtat. Pro Colorado byl nejistou jedničkou za hodně peněz, takže v červnu 2019 podepsal jako volný hráč Islanders.

Postupně se přitom dostal mezi TOP brankáře světa. V roce 2014 skončil druhý v hlasování o Vezina Trophy za Raskem a čtvrtý v Hart Trophy. Má zlato z MS 2012. Ale v Rusku si daleko víc pamatují na jeho kolaps ve čtvrtfinále MS 2013 s USA (3:8) a taky výbuch ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Soči, kde dostal tři góly od Finů a střídal. Rusko padlo 1:3.

Soud řekl: Přítelkyně jen chtěla jeho peníze

Navíc se v té době řešila velká kauza. Modelka a jeho tehdejší přítelkyně Jevgenije Vavriňuková ho obvinila z domácího násilí. Dokonce skončil v cele. Opilý Varlamov jí měl vyhrožovat, mlátit, kopat. Obvinění bylo staženo pro nedostatek důkazů. Nakonec ho soud zprostil obžaloby a ještě mu přiřkl náhradu škody ve výši 126 tisíc dolarů, jako reparaci za poškození dobrého jména. Jeho právník uspěl u soudu s tím, že tehdejší přítelkyně se chtěla jen svézt na penězích bohatého hokejisty a pomoci si. Zapravdu mu dal soud, stejného názoru byla i porota.

Když před rokem v létě podepsal Islanders jako volný hráč, měl být podle prognóz spíš sparingem k Thomasi Greissovi. Jasně, vždyť je skleněný se svým zdravím, není na něj spoleh. Taky se mluvilo o druhé variantě, že bude dělat průvodce pro ruský talent jménem Ilja Sorokin. Nestalo se, branku urval pro sebe, i když poslední sérii play off vyhrál v roce 2009, když začínal ve Washingtonu.

Teď zůstal zdravý a konečně se zase rozzářil. Jistě, pomáhá mu propracovaný systém Isladners. Ale v něm má brankář zásadní roli. „Gólman je jako zmizík, když uděláte v poli chybu, může ji ještě vymazat. Díky tomu, že od něj dostáváme takové výkony, můžeme mu to zase všechno vrátit v poli,“ chválil ho trenér Trotz.

Varlamov ví, že chytat za Isladners je jiné: „Někdy je těžké zůstat koncentrovaný celou dobu, když na vás nejde tolik střel. Vždycky se cítíte dobře, když se vám povede zákrok na začátku. Někdy pak čekáte klidně deset minut na vaši situaci, ale to je v pohodě, protože vidíte, jak dobře hrajete dozadu. Tohle vidím od kluků opravdu rád.“

V play off nekončí, v dalším kole na ně čeká Philadelphia, s hvězdným párem Jakub Voráček + Claude Giroux. Pár es už Varlamov vyzmizíkoval.