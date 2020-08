Král v době play off. Proč je Krejčí tak dobrý? Odpovědi našel Eliáš

Daniel Vladař se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. • Reuters

Daniel Vladař se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. Tampa Bay ho v soutěži přivítala třemi góly v rozmezí 36. až 44. minuty. • Profimedia.cz

Je trochu mimo první linii. Co se týče rozložení sil na ledě i zájmu médií. David Krejčí je v Bostonu v pozadí. Přes hvězdnou zář Davida Pastrňáka, Patrice Bergerona nebo Brada Marchanda není tolik vidět. To ale neplatí pro vyřazovací boje. Tam Krejčí ožívá, tam se cítí přirozeně. „Všichni milujeme Krejču z play off. V takových momentech je neuvěřitelný,“ smekl před ním Pasta před třetím duelem 2. kola proti Tampě, který se Bruins prohráli rozdílem třídy 1:7 . V zamčené části článku iSport Premium naleznete i pohled legendy New Jersey Patrika Eliáše, dvojnásobného vítěze Stanley Cupu.

V letech 2011 a 2013 dosáhl David Krejčí poprvé na milník, který našim hokejovým vyslancům za mořem dlouho unikal. Hvězda Bostonu ovládla kanadské bodování celého play off NHL. Nejlepší z nejlepších. Absolutní extratřída. Nikdy předtím ani potom se jiný český hokejista na pozici nejproduktivnějšího hráče bojů o Stanley Cup nevyškrábal. Krejčímu se to podařilo hned dvakrát.

„Už jsem se naučil, že je to muž velkých zápasů a okamžiků. Viděl jsem to každý rok v play off od chvíle, co jsem sem přišel,“ potvrdil pro web The Athletic kvality centra trenér Bruins Bruce Cassidy.

Letošní vyřazovací boje jsou toho jednoznačným důkazem. V prvním kole proti Carolině na ledě neměl Boston lepšího hráče. Jako by se vrátila Krejčího verze z roku 2011, kdy to s týmem dotáhl až k zisku slavného Poháru.

„Má tolik zkušeností. Jeho trpělivost je vynikající. Zdá se, že vždy udělá správné rozhodnutí. Když už si myslím, že o puk přijde, tak najde cestu, jak ho podrží a vytvoří další dobrou akci,“ popsal kamarádův přínos David Pastrňák.

Tahle slova vyřkl po konci série proti Hurricanes, které Krejčí pomohl zničit devíti body v pěti zápasech. Nikdo z kabiny Bruins nenasbíral tolik zářezů. „Nedokážu slovy ani popsat, jak dobrý opravdu je,“ dodal Pasta. Pokud to nejde popsat slovy, zkusme to vyjádřit čísly.

Rodák ze Šternberka je už nyní třetím nejproduktivnějším Čechem v play off . Jen legendární Jaromír Jágr a Patrik Eliáš nastřádali více bodů. To už je zatraceně kvalitní společnost. Průměr získaných bodů na zápas mají lepší pouze Jágr s Pastrňákem. Pokud se podíváme na celou ligu, tak jen šest hráčů bylo v play off produktivnějších od chvíle, kdy Krejčí v roce 2008 vyjel ve vyřazovací fázi poprvé na led. Nejenže se nachází mezi superhvězdami, on je jednou z nich. Herně i statisticky.

„Je strašně talentovaný. Vidí na ledě věci, kteří jiní nevidí. A hlavně je zkouší provést. Na některé z nich bych si já osobně nikdy netroufl . Naše parta je hodně dlouho pospolu a pro některé soupeře můžeme být občas možná trochu čitelní. Proto je Krejčí tak důležitý. On dělá věci neočekávaně. Pro obránce je to strašně složité,“ přidal se k chvále hvězdný útočník Brad Marchand.