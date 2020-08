Palát řádil, Boston blízko vyřazení. Voráček opět bez bodu a s prohrou

Nikita Kučerov radostí skáče do náruče Ondřeje Paláta • ČTK / AP / Cole Burston

Ondřej Palát má v letošním play off na kontě už čtyři góly • ČTK / AP / Cole Burston

Po dvoudenním bojkotu se znovu rozběhlo play off NHL. Už večer nastoupili ke čtvrtému utkání série Boston a Tampa Bay. První hvězdou zápasu se stal český útočník Ondřej Palát, který při výhře 3:1 zařídil první dvě trefy. Stejným poměrem Lightning i vedou sérii. Hokejisté Philadelphie s Jakubem Voráčkem v sestavě podlehli ve 2. kole play off New Yorku Islanders 1:3 a v sérii prohrávají 1:2 na zápasy. Nejvýše nasazený tým v Západní konferenci Vegas vyhrál 3:0 nad Vancouverem a v sérii vede 2:1.