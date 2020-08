Bílá NHL? Ne, řekl „rebel“ z Vegas a sešikoval odboj: Je čas na akci!

Daniel Vladař se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. • Reuters

Potřetí měli změřit své síly. Do třetice se chtěli v případě nutnosti sesekat do krve. Aby ne, v sázce je přeci Stanley Cup. Nic z toho se ale v noci ze čtvrtka na pátek nestalo, ledy Scotiabank Areny v Torontu a edmontonského Rogers Place zůstaly při zápasech Vancouver - Vegas a Philadelphia - Islanders bez rýhy. Hokejisté podpořili své kolegy z basketbalové NBA a dalších zámořských soutěží a na protest proti rasismu a policejnímu násilí k utkáním nenastoupili. V Edmontonu se odehrál silný moment, když před novináři řečnil Ryan Reaves, hvězda Las Vegas Golden Knights. A za jeho zády souhlasně pokyvovala další stovka hráčů.

„Když se podíváte po této místnosti, vidíte velkou spoustu bílých sportovců. A já si myslím, že tohle je zaujmutí postoje. Jasné vyjádření našeho názoru. Je skvělé, že to už NBA udělala, stejně tak MLB, MLS a WNBA. V těchto ligách mají hodně černých hráčů, my nikoliv. Ale pro všechny tyto sportovce mám vzkaz: Víte co? Vidíme také problém. A stojíme za vámi,“ řekl Reaves, hokejista tmavé pleti.

USA v těchto dnech připomínají sud se střelným prachem. Opět. Další vlnu nepokojů a rabování odstartoval víkendový incident ve městě Kenosha ve Wisconsinu, při kterém policista sedmkrát postřelil devětadvacetiletého černocha Jacoba Blakea. Ten je v nemocnici a bojuje o život. Na protest se řada amerických sportovců rozhodla bojkotovat své zápasy. K utkání play off NBA nenastoupili basketbalisté Milwauukee, odloženo bylo i několik dalších duelů NBA. Z turnaje v New Yorku na protest odstoupila také japonská tenistka Naomi Ósakaová.

A teď přišla řada i na NHL. Liga, která byla pro svůj liknavější postoj pranýřována. V rozpuku pandemie COVID-19 se také zastavila jako poslední a až v reakci na NBA.

„Jdu s těmito kluky do války, na ledě je nenávidím, ale teď na ně nemohu být více hrdý. Prohlášení, které jsme dnes učinili, bude trvat,“ ocenil více než stohlavý dav za svými zády Reaves a popsal, jak se „odboj“ hokejistů v Rogers Place dával dohromady.

„Ve čtvrtek mi přišla textovka od bývalého spoluhráče Kevina Shattenkirka, který bojuje za Tampu proti Bostonu. Ptal se, jak to vypadá v naší konferenci, zda plánujeme nějaké kroky. Následně mi napsali kluci z Canucks, že se chtějí sejít, a ať vezmu své spoluhráče,“ popsal Reaves, po jehož boku tvořil první linii řečníků kapitán Canucks Bo Horvat, hráči Colorada Nazem Kadri a Pierre-Edouard Bellemare a centr Dallasu Jason Dickinson.

Pro ilustraci Vancouver představuje jedno z kulturně a rasově nejrozmanitějších měst v Severní Americe.

„Na schůzku dorazili i Evander Kane a Matt Dumba z nově vzniklé organizace 'Hockey Diversity Alliance' a mluvili s námi. Byla nás asi stovka, hráči kladli spoustu otázek. A výsledkem toho bylo, že Canucks, Knights, Avalanche ani Dallas v následujících dvou hracích dnech nenastoupí,“ sdělil Reaves, který už za sebou menší protestní akci má.

Společně s brankářem Robinem Lehnerem a útočníky Stars Tylerem Seguinem a Dickinsonem poklekli během národních hymen Spojených států amerických a Kanady před vzájemným duelem ve skupině o nasazení, který se uskutečnil 3. srpna.

I proto Dickinson považuje rozhodnutí nenastoupit jako důležitý vzkaz. „Můžeme o tom neustále mluvit, ale důležité jsou i činy,“ zdůraznil. „Musíme začít dělat mnohem víc. Tohle je první krok.“

Musíme to podložit činy, říká Chára

„Rozhodli to hráči, my byli o 100 procent pozadu, když s tím za námi přišli. Ano, řídí si to hráči, ale tuto iniciativu podporuje celý klub,“ řekl kouč Vegas Peter DeBoer na tiskové konferenci trenérů, která následovala po videohovoru hráčů. Právě jeho Golden Knights měli s Vancouverem obstarat čtvrteční program v Rogers Place a zjistit, kdo se chopí vedení 2:1 v sérii.

„Jsou tu sporty a pak jsou věci, které jsou mnohem větší než sporty,“ přitakal trenér Canucks Travis Green. „Ráno mě proto vůbec nepřekvapilo, když jsem mluvil s našimi hráči a ti si chtěli promluvit s Ryanem. Tihle kluci jsou parťáci, všichni se o sebe starají, jen když jdou na led, tak si navzájem tvrdě konkurují. Ale mimo zápas jsou rodina. Cítil jsem, že se naše skupina chce ujistit, že tým Vegas ví, a Ryan zejména, že jdou za ním. Po celou dobu jsem stál za svými svěřenci ze 100 % a podporoval jakékoliv rozhodnutí, které učinili. Je těžké na ně nebýt hrdý.“

Pozadu nezůstal ani Východ. „Je důležité, abychom tyto dny využily správným způsobem,“ prohlásil kapitán Bruins Zdeno Chára. „Je zřejmé, že musíme udělat krok zpátky, zamyslet se a dobře vnímat, co se nyní kolem nás děje. Je evidentní, že tenhle problém ve Spojených státech existuje, všechny sporty k tomu z mého pohledu zaujaly správný postoj. Všichni si uvědomujeme, že je potřeba něco změnit. Důležité je o tom otevřeně mluvit, ale musí se to podložit i samotnými činy,“ dodal nejstarší hráč NHL na tiskové konferenci za účasti Anderse Leeho z Islanders, Jamese van Riemsdyka z Flyers a beka Tampy Kevina Shattenkirka.

Svůj pohled poskytl médiím i Horvat. „Museli jsme se sejít. Je zřejmé, že už jsme sledu událostí nemohli jen přihlížet. Musíme se vzdělávat a uvědomovat si, co se děje ve světě. Myslím, že (Reaves) zasáhl hřebík na hlavičku, dal nás dohromady. Je třeba se změnit a my jsme tady všichni spolu, ukazujeme sílu v hokejové komunitě,“ řekl muž, který nosí u Canucks kapitánské céčko. A předal slovo Nazemu Kadrimu.

„Některé věci jsou větší než sport a přichází čas, kdy musíte začít jednat, ne jen hovořit. Můžete sice dát znamení, poskytnout svůj názor, ale na konci dne si řeknete, k čemu to bylo? Co vlastně děláte pro to, aby se něco změnilo? Jednoduše přišel čas na akci.“

Co bude dál? Páteční zápasy, ve kterých proti sobě měli nastoupit hokejisté Bostonu s Tampou Bay a Dallasu s Coloradem, se také neuskuteční. O náhradních termínech zatím rozhodnuto nebylo. Vedení NHL ale doufá, že program vyřazovacích bojů se znovu rozjede nejpozději v sobotu.

„Menšinové komunity nadále čelí skutečným a především extrémně bolestným zážitkům. Chápeme, že tragédie týkající se Jacoba Blakea, George Floyda, Breonny Taylorové a dalších vyžadují, abychom se nad tím vším důkladně zamysleli. Slibujeme, že se pokusíme náš sport využít k ovlivnění pozitivních změn ve společnosti,“ slíbili zástupci NHL a NHLPA.