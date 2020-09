Pohádka z NHL jako film! Story rolbaře, který uhranul svět, natočí Disney

Petr Mrázek také nedohrál a odstoupil ve 32. minutě, poté co vystartoval do pravého kruhu za nahozeným kotoučem a ve velké rychlosti se srazil s Cliffordem. • profimedia.cz

Rolbař David Ayres se stal největší hvězdou utkání, do kterého nečekaně zasáhl jako brankář Caroliny • twitter.com

O příběhu legendárního rolbaře Davida Ayrese by měl být natočen film od Disneyho • profimedia.cz

Příběh o rolbaři, který se přes noc stal hrdinou NHL, si hokejový svět bude pamatovat navěky. Uplynulo již sedm měsíců od chvíle, kdy "stařík" David Ayres jako náhradní gólman vychytal ve dvaačtyřiceti letech Carolině vítězství v Torontu. Už tehdy bylo poblázněnému zámoří jasné, že taková story musí být co nejlépe zvěčněna. Nyní vyšlo najevo, že by se novodobý "zázrak na ledě" měl dočkat zfilmování. Snímek by měla produkovat společnost Disney.