Za Stanley Cupem bez blesků, zato s orlem. Lundqvist ukázal nový ohoz!

Mats Zuccarello a Henrik Lundqvist dotáhli Rangers v roce 2014 až do finále Stanley Cupu. • profimedia.cz

Svazek mezi Rangers a Henrikem Lundqvistem, který trval plodných 15 let, se přetrhne v noci ze středy na čtvrtek. Co bude s ikonickým Švédem dál? • Twitter.com

Všechno jednou končí. Brankář Henrik Lundqvist bude vyplacen z posledního roku své smlouvy, během kterého si měl vydělat 8,5 milionů dolarů. Za celek z Manhattanu odchytal 887 zápasů, dalších 130 v play off. • Profimedia.cz

Na tenhle pohled si hokejová veřejnost bude muset ještě chvíli zvykat. Henrik Lundqvist byl dlouhých patnáct let nerozlučitelně spojen s newyorskými Rangers, teď se poprvé v NHL oblékne do jiných barev. A motivů. Ikonický gólman už nyní odhalil podobu výstroje, kterou navleče společně s dresem Capitals, premiérově během kariéry zároveň upustil od blesků. Co dominuje masce?