První indián v NHL (†86): rodičům ho vzali, ukázal cestu příštím hvězdám

V NHL se jen mihnul. V sezoně 1953/54 nastoupil k jedenácti utkáním za Chicago Blackhawks. Fred Sasakamoose zanechal stopy v kanadské juniorce WCJHL, sedm let hrál převážně v nižších soutěžích. Ale stal se legendou. Průkopníkem, který ukázal cestu dalším hráčům s domorodými kořeny. Jeden z prvních profi sportovců s indiánskou krví zemřel v úterý v kanadském Prince Albertu poté, co se nakazil koronavirem. Bylo mu 86 let.