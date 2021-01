Zadina je připravený. Kouč Detroitu ocenil i extraligu: Kvalitní soutěž

Náraz do dna. A teď nádech? Minimální útěcha zní, že horší už to v Detroitu nebude. V minulé sezoně skončil poslední, byl přikovaný beznadějně u dna, dostával hodně gólů. Organizace je pořád v přestavbě, ale v jeho dresu by měl nastupovat Čech, který v NHL může udělat největší skok. Dvakrát za sebou byl Filip Zadina na hraně elitní ligy a farmy. Už v únoru 2019, kdy ligu zastavil COVID-19, ukázal, že patří nahoru. Klub je nadšený, jak se posouvá.

Umí prásknout do puku a z jeho hole vyletí jedovatý pozdrav. Tohle se o Filipu Zadinovi ví dlouho, má unikátní a přesnou ránu. Taky proto si ho Detroit zamluvil na draftu v roce 2018 jako celkovou šestku. Ofenzivní potenciál v něm byl vždycky extrémní. Teď z klubu ale slyšíte i nový pohled. Že vyspěl v dalších oblastech hry, zlepšil hru bez puku. Ano, je připravený na NHL.

Před zámořskými novináři Zadina vyprávěl, jak moc mu pomohla teď extraligová stáž v Třinci. „Cítím se lépe než při předchozích dvou kempech, určitě. Získal jsem sebevědomí, které jsem nikdy dřív neměl,“ vypočítával. „Bylo dobré rozhodnutí hrát v Česku. V Třinci jsme hodně vítězili, měl jsem skvělé spoluhráče i trenéry, dostal jsem se do tempa,“ doplnil.

Detroit pro něj nachystal pozici ve druhé formaci, kde dostane roli na levém křídle. Vedle sebe má v tuhle chvíli Robbyho Fabbriho s Bobbym Ryanem. První je drobnější centr, který dobře bruslí. Druhý bývalý elitní sniper, který čtyřikrát nastřílel přes třicet gólů. Všichni jsou ofenzivní typy, ale o Zadinovi se teď hodně v Detroitu mluví hlavně v souvislosti s tím, jak zapracoval na hře bez kotouče a práci při forčeku.

ÚTOKY DETROITU Mantha-Larkin-Bertuzzi Ryan-Fabbri-ZADINA Gagner-Filppula-Namestnikov Erne-Glendening-Helm

„Umět soupeřit o puk je pro útočníka důležitá dovednost, tím spíš pro takového, který není tak vysoký. Myslím, že tuhle věc Filip pořád zdokonaluje, učí se ji. A je to pak vaše výhoda, pokud neustále bojujete o puk, ve výsledku na něm jste i častěji,“ pronesl kouč Jeff Blashill. Ocenil také, že jedenadvacetiletý střelec nastupoval pravidelně v Třinci: „Hrál v kvalitní lize, což je pro nás důležité. Proti vám stojí urostlí chlapi, muži, jsou silní.“

Dvakrát za sebou byl Zadina zklamaný, že začínal sezonu na farmě. Teď ho čeká celý rok v prvním týmu – až se v únoru rozjede AHL, on by do Grand Rapids namířeno už mít neměl. Ve 28 utkáních v minulém ročníku NHL posbíral 15 bodů (8+7). Teď od něj čekejte průlom, smršť střel a nahrávek. „Vím, že to asi bude trochu neobjektivní, protože bruslím vedle něj. Ale když vidíte Zadinu z minulé sezony a toho současného? Skvělé. Jednoznačně si můžete říct, že na sobě hodně pracoval. A já vám povím, že se to vyplácí,“ pronesl parťák z útoku Fabbri.

Detroit potřebuje, aby jeho draftové volby už dospěly a převzaly klíčové role. Když sečtete poslední čtyři sezony, nikdo nebyl horší v počtu získaných bodů než Red Wings. Žádná vysmívaná Arizona, žádné nešťastné Buffalo, žádná zoufalá Ottawa, ani Vegas, které má za sebou o jeden ročník méně. Před pár sezonami byl Detroit nejmocnější organizací NHL, teď vytlouká dno.

V době platových stropů se podobnému propadu vyhnete po čase jen těžko. Zaplatíte dobré hráče, zestárnou, vy tým ještě posílíte na poslední chvíli přes draftové volby. Umírání posunete, jen pak bolí o dost víc.

Tímhle nyní prochází Detroit, který v letech 1990-2016 vždycky hrál play off. Ale vysoké smlouvy pro přestárlé hráče ho taky dohnaly. V éře platových stropů nebyla jiná možnost než tým začít přebudovávat přes mladé naděje. Teď má v systému tři esa s potenciálem jednou organizaci táhnout: Zadinu (draft 2018), Moritze Seidera (2019) a Lucase Raymonda (2020). První je už připravený na výraznější roli. „Dívám se, co dělá Bobby Ryan, a snažím se o stejné věci, abych se posunul. Vždycky se snažím, jak nejlépe dovedu, mu nahrát,“ pronesl o souhře se svým novým parťákem z lajny. Třeba někdejší zabiják Anaheimu a Ottawy zase u Red Wings ožije. A pomůže v dalším progresu i Zadinovi.

