Přehled Čechů v NHL: hvězdy i otazníky, největší skok se čeká od...

Vítek Vaněček by se měl dočkat šance i v dresu Capitals, má být dvojkou za Rusem Samsonovem • Profimedia.cz

Vítek Vaněček by se měl dočkat šance i v dresu Capitals, má být dvojkou za Rusem Samsonovem • Profimedia.cz

Filip Zadina se zapojil do kempu Detroitu už na Silvestra • Twitter.com/DetroitRedWings

Martin Nečas se raduje s lavičkou Caroliny z gólu do sítě New Yorku Rangers na startu rozšířeného play off NHL • Profimedia.cz

Dominik Kubalík se raduje z jednoho ze svých dvou gólů v úvodním utkání play off proti Edmontonu • Profimedia.cz

Úsměv Davida Pastrňáka je nakažlivý. Kloubí se v něm geniální střelec a úžasný kluk do kabiny • Twitter.com

Největší hvězdy : Pastrňák , Hertl i Voráček

Jasné opory svých týmů. Nic se na tom nebude měnit ani pro příští sezonu. Zranění doléčuje David Pastrňák, po roce bez hokeje se vrací Tomáš Hertl.

Ondřej Palát patřil k nejlepším hráčům Tampy v cestě za Stanley Cupem. Od Petra Mrázka se čeká, že zase dovede Carolinu do play off, od zbytku se počítá hlavně s mraky bodů.

David Pastrňák Boston útočník David Krejčí Boston útočník Jakub Voráček Philadelphia útočník Tomáš Hertl San Jose útočník Ondřej Palát Tampa Bay útočník Jakub Vrána Washington útočník Filip Hronek Detroit obránce Petr Mrázek Carolina brankář

Jisté místo mají Kaše, Nečas i Chytil

Zavedení hráči, s nimiž se v týmech počítá. Pokud se nezraní, budou stabilně hrát. Místo v sestavě ve svých klubech budou mít zkušení borci Michael Frolík či Tomáš Nosek i zástupci mladší generace Radek Faksa, Martin Nečas nebo Filip Chytil.

Drobný otazník zůstává u Michaela Frolíka, který byl umístěn na listinu nechráněných volných hráčů z důvodu napjatého platového stropu v Montrealu. GM Claude Julien nicméně doufá, že si českého útočníka do startu NHL žádný klub nevezme a zůstane tak k dispozici Canadiens.

Ondřej Kaše Boston útočník David Rittich Calgary brankář Martin Nečas Carolina útočník Michael Frolík Montreal útočník David Kämpf Boston útočník Radek Faksa Dallas útočník Pavel Zacha New Jersey útočník Filip Chytil Rangers útočník Radim Šimek San Jose obránce Jan Rutta Tampa Bay obránce Tomáš Nosek Vegas útočník

Kubalíka , Simona i Frka čeká zlomová sezona

Dominik Kubalík - Chicago, útočník

Ne snad, že by třicetigólový střelec z minulé sezony neměl mít své místo v týmu Chicaga jisté. To určitě má. Je však obrovským otazníkem, jak se Kubalík porve s absencí svého parťáka a elitního centra Jonathana Toewse. Druhá sezona bývá těžší než první. Musí udržet výkonnost.

Dominik Simon - Calgary, útočník

Přál si zůstat v Pittsburghu, to se nepovedlo. Po pěti sezonách v organizaci Penguins na sebe Simon navlékne jiný dres. Podepsal roční smlouvu s Calgary na nejnižší možnou částku. Teď se musí porvat o místo, jistého nemá vůbec nic. Musí ukázat, že si poradí i bez Crosbyho a spol.

Pavel Francouz - Colorado, brankář

Tady je hádanka jasná: bude Francouz v týmu Avalanche jedničkou, nebo ho čeká role dvojky za Philippem Grubauerem? V minulé základní části měl lepší statistky český gólman, play off mu však nevyšlo podle představ. Nabitý tým s nejvyššími ambicemi potřebuje vzadu jistotu.

Martin Frk - Los Angeles, útočník

Většinu posledního ročníku odehrál na farmě v AHL. Letos by měl dostat šanci naplno se ukázat. Martinu Frkovi je už sedmadvacet, je na čase potvrdit kvality, dokázat komplexnost. V LA by měl začít sezonu ve druhém útoku, klíčová bude role na přesilovce.

Radko Gudas - Florida, obránce

Po roce se znovu musel stěhovat. Teď ho čeká teplá a sluncem zalitá Florida. Bude však stejně zářivá situace mezi mantinely? To se teprve ukáže. V předsezonních prognózách z USA je zatím český bek mimo elitní šestku obránce Panthers. Ani jeho nečekaná umetená cesta.

Vylétnou Hájek, Zadina a Vaněček?

Hájek se Zadinou už ve svých týmech něco odehráli, ale co se role v týmu týká, měli by ještě povýšit. Více prostoru by si zasloužil a podle posledních zpráv jej taky dostane brankář Vaněček.

Libor Hájek - Rangers, obránce

Pod smlouvou mají Rangers v tuhle chvíli hned čtrnáct obránců! Dostane se Hájek mezi tři zápasové páry? Zprávy zpoza oceánu mluví o tom, že je na hraně sestavy. Bude mu třiadvacet, měl by pokračovat ve výkonnostním progresu. V minulé sezoně už naznačil svůj potenciál.

Filip Zadina - Detroit, útočník

Očekává se od něj největší skok ze všech Čechů. Dvakrát za sebou byl Filip Zadina na hraně elitní ligy a farmy. Už v únoru 2019, kdy ligu zastavil COVID-19, ukázal, že patří nahoru. Klub je nadšený, jak se posouvá. Detroit s ním počítá do druhé formace i na přesilovku.

Vítek Vaněček - Washington, brankář

Už pět let dokazuje nadřízeným, že si zaslouží dostat šanci. V brance Capitals však zatím neodchytal ani zápas. Teď by mu mohl pomoct nenadálý konec kariéry Henrika Lundqvista. Jedničkou bude Samsonov, na zkoušku přišel Anderson, před kterým by měl podle posledních předsezonních zpráv na pozici dvojky dostat šanci právě Vaněček.

Čeští mladíci bojující o šanci

Předvést se, makat a doufat v přízeň hvězd. Třeba Filip Chlapík má k místu v sestavě blízko, ale musí ukázat, že se s ním dá počítat. Na šanci budou čekat hned čtyři čeští brankáři v čele s Lukášem Dostálem a Danem Vladařem.

Většina mladíků pravděpodobně zamíří na farmy týmů do AHL. Je ale třeba, aby byli hráči připraveni, povolávací rozkaz do NHL může přijít kdykoliv.