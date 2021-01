NHL je zpět! Palát nastartoval gólem obhájce z Tampy, Voráček slavil

Palát se prosadil v 11. minutě, když se po střele švédského obránce Victora Hedmana nejlépe zorientoval v předbrankovém prostoru a šikovně zasunul puk za záda brankáře Malcoma Subbana. Třemi kanadskými body za gól a dvě asistence se na výhře floridského celku podílel kapitán Steven Stamkos. Obránce Lightning Jan Rutta ani útočníci Chicaga Dominik Kubalík a David Kämpf v utkání nebodovali.

Heddy fires from the slot and Palat's there for the rebound 🙌 pic.twitter.com/Q8XQgiHzKQ