Klíma o Voráčkovi: Lidi k němu vzhlíží, tohle si nesmí dovolit!

Překvapila vás Voráčkova reakce na tiskové konferenci?

„Podle mě se tohle nedělá. Napadnout novináře není dobře. Hráč je profesionál, vydělává velké peníze. Lidi k němu vzhlížejí, děti taky, pro někoho je Bůh. Ne, tohle si dovolit nemůže. Takové věci neuznávám.“

Ani neberete jako polehčující okolnost, že do něj Mike Sielski šťoural delší dobu?

„No, a vynadal mu, když o něm napsal, že hrál dobře?“ (usměje se)

Těžko.

„To je ono. V NHL hrajete hrozně moc zápasů, přijde období, kdy se hráči nedaří, někdy je to delší. Ale přijde mi nesmysl se s novináři hádat. Ještě takhle veřejně? Ne, to je špatně. A pak bych měl ještě jednu věc. Jakub Voráček napsal nedávno svoji zpověď, kde se na internetu pustil do Růži (Vladimíra Růžičky). Tohle se mi taky ani trochu nelíbí. Někdo může říct, že jsme s Růžou kamarádi, ale on je hokejová legenda, plus vynikající trenér. Jakuba vůbec nechci pomlouvat, neznám se s ním, jen tohle mě zaskočilo taky dost.“

O Růžičkovi vytáhl, že ho přes své kolegy z klubu v mládežnických reprezentacích upozaďoval. Místo něj protežoval slávisty včetně syna Vladimíra. Co vám na tom vadí?

„Nebyl jsem tady v té době. Ale řeknu vlastní pohled. Jakub píše, že ho odstrkovali, že třeba nehrál přesilovku ze svého místa. Můj názor jen je, kdyby byl opravdu tenkrát tak dobrý, nikdo ho odstrkovat nebude. Přece když jste tak strašně dobrý a někdo by vás chtěl odsunout, nikdy to neudělá. A víte proč? Protože vás potřebuje. Tady mi od něj chybí respekt k Růžovi. A vytahovat to po takové době? Nelíbí se mi to.“

Ještě k těm vztahům s novináři. Vy jste se s nimi nikdy za mořem nehádal?

„Že bych s nimi řešil, jak píšou kraviny? Ne. Někdy prostě hraješ na hov..., ale ty jsi profesionál a ty se z toho musíš dostat.“

O vás se za mořem taky psalo i mimo hokej, třeba se propíralo, jak vás chytli opilého za volantem. Dnešním pohledem by byl přece největší problém, že se to dostalo ven, ne?

„Nemůžete se hádat s někým, když víte, že má pravdu. (usměje se) Jo, jeden novinář hned psal, že mě chytli v autě. Pak, že hraju špatně. Ale přece proti němu nepůjdu, když vím, že to tak je. Já se s nimi o tom nehádal. Naopak, ten novinář byl i na mojí svatbě.“

Prosím?

„No jasně. Lidi si klepali na čelo, jak si na vlastní svatbu vezmu člověka, který o mně píše takové věci. Já ale řekl: Vždyť napsal pravdu, udělal svoji práci. A co? Když něco provedete, tak si to zkrátka musíte vyžrat, a ne se za někoho schovávat, určitě ne za novináře. Nebudu říkat, že on je vůl, protože takové věci píše, když jsou pravdivé. Ne, je moje chyba, že jsem udělal nějakou blbost.“