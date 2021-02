Poprvé na farmě. Canadiens poslali Frolíka do AHL, odstavili i Tatara

Téměř celý rok nehrál žádný zápas. V noci z úterý na středu se Michael Frolík konečně dočká. Zkušený útočník si poprvé v životě vyzkouší AHL, kam ho v pondělí poslal Montreal. Za Canadiens, se kterými podepsal roční kontrakt, v aktuální sezoně ještě nenastoupil a s týmem jen cestoval. Na farmě by měl odehrát dva zápasy a o víkendu se zase vrátit nahoru. Je v plánu vítěze Stanley Cupu z roku 2013 dostat do herní praxe a posléze konečně vypustit do bitev v NHL?

„Není to ideální, ale počítal jsem s tím, že začátek bude těžký. Už když jsem na konci prosince jako volný hráč s Canadiens podepsal, viděl jsem, že mají hodně nabitou soupisku. Navíc je docela problém s penězi,“ vyprávěl Frolík na konci ledna v rozhovoru pro iSport Premium.

Za 15 zápasů nedostal v Montrealu ještě čuchnout. Od začátku sezony trénuje s tzv. taxi squad, tedy náhradníky, kteří v případě potřeby můžou naskočit. V pondělí ho Canadiens nicméně poslali na farmu.

„Makám na sobě, to je jediné, co můžu ovlivnit. Abych byl nachystaný, až přijde šance,“ říkal. Ta teď přichází. Frolík, který ve středu oslaví 33. narozeniny, si poprvé v kariéře vyzkouší AHL. Farmářská soutěž se mu za celou kariéru vyhýbala. Po odchodu z Kladna do zámoří strávil dvě sezony v juniorském týmu v Rimouski, pak si hned vybudoval pozici v sestavě Floridy Panthers.

Anabáze o patro níž každopádně nebude trvat dlouho, jelikož Montreal má v plánu ho v sobotu zase stáhnout zpátky. Frolík by tak měl odehrát za farmářský Laval dva duely proti Belleville (v úterý a pátek). Je tedy možné, že trenéři Canadiens chtějí dát zkušenému útočníkovi herní vytížení, aby následně mohl naskočit i v NHL.

V noci na středu by měl Frolík naskočit poprvé od 7. března do zápasu. Minulá sezona nebyla pro majitele dvou bronzových medailí z mistrovství světa ideální. V Calgary přišel o vybudovanou pozici, nedařilo se mu ani po výměně do Buffala. „Nebylo to příjemný, byl jsem z hokeje otrávený. Ale teď mám chuť velkou,“ přiznal.

V létě zvažoval i návrat do Evropy. Nakonec se rozhodl ještě zabojovat o místo v nejlepší lize světa. I když věděl, že bude velký boj se dostat do sestavy Montrealu, se kterým podepsal roční kontrakt za minimální mzdu (750 tisíc dolarů).

Canadiens poskládali pro současný ročník zajímavý tým, který může uspět. O tom, že je kádr našlapaný, svědčí i sobotní posazení slovenského útočníka Tomáše Tatara na tribunu. Nejproduktivnější hráč týmu v minulé sezoně se nevešel do sestavy pro zápas v Torontu, který Montreal vyhrál 2:1.

„Tomáš je kvalitní hokejista a odehrál za nás dobré zápasy, ale potřebujeme od něj víc. Sám to dobře ví. Doufejme, že ho to odrazí k lepším výkonům,“ sdělil generální manažer Marc Bergevin. Rodák z Ilavy si ve 14 zápasech připsal osm bodů (4+4).

