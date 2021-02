Statistická revoluce! Extraliga bude hodnocena novou metrikou z Kanady

Nejen v hokeji si v minulosti lámali hlavu, jak co nejlépe změřit hráčskou výkonnost. Naprostým průkopníkem se v tomhle směru stal sportovní manažer Billy Beane, jenž vystavěl konkurenceschopný celek Oakland Athletics v baseballové lize s minimálním rozpočtem pouze na základě analytických čísel. Kdo detailním statistikám nevěří, ať si pustí film Moneyball s Bradem Pittem v hlavní roli na motivy zmíněného příběhu. Ukazuje, že když se hlubším číslům dá šance, může to být extrémně silný pomocník.

„Mám velmi rád jednu větu z toho filmu: Adaptuj se, nebo zemři,“ prozradil v jednom ze svých článků analytik webu The Athletic Dom Luszczyszyn.

Adaptovat se už nějaký ten pátek snaží i NHL. „Každá organizace má svůj analytický tým, kromě asi tří. Pro mě je nepochopitelné, že je nemají, přestože je jasné, že je to trend, který pomáhá k daleko lepším výsledkům,“ dodal expert v exkluzivním rozhovoru, jenž poskytl deníku Sport před dvěma lety. Sám klubovým analytickým týmům práci významně ulehčuje.

Jak? Z basketbalové NBA převzal a upravil metriku, která do detailu měří užitečnost jednotlivých hráčů v rámci celé ligy. Už žádné dlouhé debaty o tom, že tenhle hokejista je cennější pro svůj celek než jiný. Metrika nesoucí název „Game Score“ tuhle otázku zodpovídá tak přesně, jak to jen jde. Luszczyszyn do ní zahrnul třináct různých statistik, hráčův věk nebo výkonnost v posledních třech letech. Kompletní čísla vám tak dovedou seřadit jednotlivé hráče podle kvality.

„Je to model schopný kromě hráčského ohodnocení velmi přesně odhadnout i výsledky příštích zápasů,“ doplnil sám autor. Je to prosté. Když výsledky všech hráčů z jednoho týmu porovnáte s jejich nadcházejícím soupeřem, dostanete velice přesnou pravděpodobnost toho, kdo ovládne daný zápas.

ELITA EXTRALIGY PODLE STATISTIKY GAME SCORE (ZÁPASOVÝ PRŮMĚR)

Martin Růžička (Třinec) 1,73

David Šťastný (Ml. Boleslav) 1,57

Filip Hronek (Mountfield) 1,55

Peter Mueller (Kometa) 1,47

Michal Birner (Liberec) 1,46

A stejný model, v lehce pozměněném kabátu, se blíží i do extraligy. Analytik Ondřej Hudec převzal „Game Score“ a upravil ho na tuzemské poměry. Výsledek? Za poslední tři roky byl nejlepším hráčem jasně Milan Gulaš, následovaný libereckým Michalem Birnerem a Peterem Muellerem z Komety. Králi současného ročníku jsou Martin Růžička z Třince a David Šťastný z Mladé Boleslavi. I z tohoto výsledku lze poměrně jasně říct, že čísla sedí.

A nejlepší jména v NHL? Nejužitečnějším borcem je aktuálně Connor McDavid, což není žádný velký div. Hned za ním se však nachází David Pastrňák. Genialita hvězdy Bostonu tak není potvrzena pouze v kolonce branek, ale i detailnějšími čísly. Metrika se navíc vyvíjí, Luszczyszyn svůj vynález neustále zlepšuje, aby byl co nejpřesnější. V současné chvíli už nese název „Game Score Value Added“, což je model, jenž je doplněn o další várku statistik. Hokej se totiž mění a čísla musí reagovat. „Vylepšovat musíte neustále,“ potvrdil kanadský expert. Sám je tak věrný oblíbené filmové větě: „Adaptuj se, nebo zemři.“

KOUZELNÉ GSVA Statistika vytvořená datovým analytikem Domem Luszczyszynem. Jde o souhrn třinácti klasických statistik, jako nasbírané góly a asistence nebo střely z posledních tří sezon, které mají různou váhu. Tato metrika je základ, jenž se nazývá „Game Score“. Nový model je zároveň doplněn o hlubší statistiky, jako například o „Expected Goals“ (statistika ukazující kolik šancí na gól si tým nebo hráč vytvořil). Tato zlepšená verze se nazývá „Game Score Value Added“. Započítávají i hráčův věk a jsou průběžně aktualizované na základě hráčských výkonů. Dohromady ukazují, jak moc je hráč užitečný pro svůj tým a v rámci celé ligy. XG NEBOLI EXPECTED GOALS Hojně používaná „hlubší“ statistika v tuzemsku. Tato metrika u každé střely stanoví, s jakou pravděpodobností se mohla stát gólem. Hodnota xG tedy zjednodušeně vyjadřuje, jak velké šance si tým nebo hráč vytvořili. Pokud hodnota xG hráče přesahuje počet jím vstřelených branek, ukazuje to, že se hráč dokáže dostat do šancí, ale nedokáže je proměnit. To je třeba případ Roberta Kousala z Pardubic. Jeho xG je 10,7, ale počet nastřílených branek je pouze 5. Opačným příkladem je nejlepší střelec ligy Matěj Stránský, jenž má na pažbě už 28 zářezů, ale xG má o zhruba šest bodů nižší.

(data byla čerpána z analytického serveru Hockey Logic)

Luszczyszyn: analytik, který mění vnímání hokeje

Čísla a hokej, to je jeho. Osmadvacetiletý Dom Luszczyszyn, analytik webu The Athletic, spojuje v jedno dvě zdánlivě oddělené vášně. Hokej a matematiku. „Jsem vděčný, že NHL zažívá boom se statistikami,“ řekl v říjnu roku 2019 v rozhovoru pro deník Sport. A na tom se nic nezměnilo. Možná jen, že už nejde o pouhý boom, ale o věc, která je v zámořské hokejové komunitě běžným standardem.



Sám tvrdil, že hokej miluje natolik, že mnohdy ani nepotřebuje počítač s informacemi, protože většinu stejně nosí v hlavě. „Hokej je pro mě denní droga,“ smál se tehdy Dom Luszczyszyn.

Mladý Kanaďan dovedl propojit své dvě velké záliby, hokej a čísla, v jedno a vytvořit si tak pozici v jednom z nejprestižnějších sportovních webů na světě, v The Athletic. V tamní redakci pokrývá NHL z hlediska veškerých statistik.

„Nejprve jsem pracoval pro The Hockey News. Byl jsem tehdy ve správný čas na správném místě, protože hledali někoho na tuto nově vzniklou pozici. No, a vybrali mě. Nyní už jsem třetím rokem v The Athletic. A musím vám říct, že je to úžasná práce,“ shrnul svou kariérní cestu.

Do jisté míry lze říct, že díky své profesi mění pohled na hokej. Samotného ho unavovaly nekonečné diskuse o tom, kdo z hráčů je vlastně nejlepší nebo kdo má pro tým největší užitek. V rámci své práce se proto rozhodl vytvořit metriku, která by veškeré dění na ledě přeložila do co možná nejpřesnějšího číselného vyjádření. Statistika s názvem „Game Score“, jež už nyní nese název „Game Score Added Value“.

Dnes už jde o běžně používanou věc. Nic tak propracovaného jinde totiž nenajdete. Zatímco jiné statistiky se vždy soustředí pouze na jednu činnost, Luszczyszynův projekt je sdružuje všechny dohromady. Tudíž jde o nejkomplexnější možné vyjádření hráčské hodnoty.

On sám například popisuje moment, kdy i díky svému vynálezu získal renomé mezi kolegy: „Pamatuji se, že když jsem přišel poprvé do redakce, měl jsem za úkol udělat žebříček nejlepších hráčů před sezonou. Davida Pastrňáka jsem měl tehdy opravdu nahoře. Rozhodně více nahoře, než ho měli ostatní kolegové. Ti potom za mnou jeden za druhým chodili a ptali se mě, jestli to myslím vážně? Vždyť má za sebou jen jednu povedenou sezonu. Možná si mezi sebou říkali, co jsem za blázna. Jsem si jistý, že dnes už by se mě na to, proč dávám Pastrňákovi takový kredit, rozhodně nikdo nezeptal.“

I to je důkaz, že význam čísel opravdu není radno podceňovat.