Jsi ďábel, chlapče! Šampion z Ostravy útočil i na Židlického rekord

Rekord českého beka Marka Židlického byl v ohrožení. Dvacetiletý obránce Ty Smith z New Jersey bodoval v prvních pěti zápasech NHL. Juniorskému mistrovi světa z Ostravy, pro kterého nebyl problém ve WHL nasbírat i osm bodů za večer (3+5), chyběl jediný obodovaný duel k dorovnání Marka Židlického. Ve více než stoleté historii NHL dokázal coby obránce v prvních šesti zápasech kariéry bodovat pouze mostecký rodák. Povedlo se mu to v ročníku 2003/04 v dresu Nashville Predators. Smith, sedmnáctka draftu 2018, měl rekordní zápis na dosah.

Pět zápasů, šest bodů (1+5). Taková byla Smithova bilance po vstupu do NHL. První gól vstřelil hned při premiéře proti Bostonu. „Na jednu stranu je fajn, že pomáhám tvořit ofenzivní šance,“ odpovídal novinářům. „Zároveň si ale uvědomuji, že musím vylepšit své bránění. Také musím nabrat svalovou hmotu.“ V hodnocení +/- byl přitom v tu chvíli na čísle +5, žádné bezhlavé útočení bez zajištěné obrany.

I tohle vypovídá o charakteru dvacetiletého nováčka. Ani po premiérové trefě v NHL nelétal v euforii. Když se ho žurnalisté ptali na pocity poté, co první trefou v elitní soutěži poslal svůj tým šest minut před koncem s favorizovanými Bruins do prodloužení, reagoval pohotově. „No, v prvé řadě jsme prohráli,“ řekl pro nhl.com a poukázal na neúspěšné nájezdy.

Rekord Marka Židlického, který si v sezoně 2011/12 zahrál v dresu New Jersey finále Stanley Cupu, chtěl Smith pochopitelně minimálně dorovnat. Věřil si. Bodovat v pěti premiérových zápasech NHL se kromě Židlického a Smithe povedlo už jen čtyřem obráncům. Už tohle byl úspěch. Philadelphia mu ovšem sérii stopla. Český rekord odolal. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že Devils mají dalšího skvělého beka.

Emotivní zlato z Ostravy

V organizaci to ostatně vědí moc dobře. „Jsi ďábel chlapče, jsi ďábel,“ říkal Smithovi trenér John Hynes, když se s ním v září 2018 loučil po předsezonním kempu. Osmnáctiletý mladík, kterého si Devils o tři měsíce dřív vybrali na draftu jako svou první volbu, málem udělal první tým. Poslat ho zpět mezi juniory byla těžká volba, ze sestavy ho „vyškrtli“ mezi posledními.

„Máš skvělé hokejové myšlení a parádně bruslíš, přesto bude pro tvůj vývoj nejlepší, když se vrátíš do juniorky,“ vysvětloval mu Hynes. „Až se tady jednou zabydlíš, tak chceme, aby z tebe byl rozdílový hráč.“

To si přál odmalička i Ty Smith. Přesun do juniorky bral jako šanci. Na mistrovství světa do 20 let sice nejdřív musel v roce 2019 kousat zklamání ze čtvrtfinálového vyřazení s Finskem (1:2p), ovšem o rok později už v Ostravě slavil jako asistent kapitána kanadské zlato, když v emotivním finále proti Rusku pomohl během necelých sedmi minut k otočce z 1:3 na 4:3. V 7 zápasech nasbíral 3 body (0+3). „Juniorské mistrovství světa je pro začínající hokejisty skvělá zkušenost,“ pochvaloval si pro TSN.

Vzor? Můj táta

Jeho vzorem byl odmalička táta. Žádná z hvězd NHL. „Ve svém otci má skvělého mentora,“ přitakal analytik TSN Craig Button. „Je to výjimečně chytrý hráč.“ Ostatně, právě táta ho postavil na brusle už ve dvou letech. A spolu také u televize ladili hráčskou techniku.

„Když jsme se s tátou dívali na zápasy NHL v televizi, říkal jsem si, že jednou tam budu hrát,“ svěřoval se Smith pro The Athletic. „Jednou jsme šli s otcem u nás v Lloydminsteru na zápas tamního týmu. Zeptal se mě, jestli bych chtěl tady v dospělosti hrát. Odpověděl jsem mu, že ne. Mým cílem bylo dostat se nejdříve do WHL a pak do NHL. Měl jsem velké štěstí v tom, že táta se mnou sledoval hokejové přenosy, a radil mi, ať sleduji ty nejlepší obránce. Řekl bych, že tyhle rady se zčásti promítli v mém hokejovém myšlení.“

V juniorské WHL odehrál čtyři kompletní sezony. Poslední dvě týmu Spokane Chiefs šéfoval jako kapitán. A připsal si několik klubových rekordů. Nejvýraznější? Osm bodů za zápas. Loni v únoru se proti Seattleu blýsknul hattrickem a pěti asistencemi. Kdo držel rekord před ním? Ty Smith se sedmi body...

Kromě hokeje ovšem Smith skvěle zvládal i školu. V sezoně 2016/17 obdržel klubovou cenu pro hráče s nejlepšími studijními výsledky. O rok později tuto cenu získal napříč celou ligou. Aktuálně už své kvality ukazuje v NHL. Po výborném rozjezdu ho sice přibrzdila týmová karanténa kvůli koronaviru, ale teď už Smith zase září. Z posledních tří zápasů má tři body (0+3), celkově je s 11 body ze 17 zápasů (2+9) nejlepším nováčkem soutěže mezi obránci. A v klubovém bodování New Jersey je třetí za Pavlem Zachou (6+8) a Jackem Hughesem (4+8).