Palát dal vítězný gól Tampy, bodoval i Nečas. Zachova série skončila

Góly

Domácí: 00:28. Bučněvič, 02:36. Lafreniere, 29:32. Kreider

Hosté: 00:55. S. Reinhart, 36:21. Rieder

Sestavy

Domácí: Šesťorkin (A. Georgijev) – Fox, R. Lindgren, Br. Smith, K'A. Miller, Hájek, J. Johnson – Bučněvič, Zibanejad (A), Lafreniere – Blackwell, R. Strome, Kreider (A) – J. Gauthier, Chytil, Rooney – Di Giuseppe, B. Howden, Lemieux.

Hosté: C. Hutton (J. Johansson) – C. Miller, Dahlin, Ristolainen (A), Bryson, Montour, Jokiharju – S. Reinhart, Eichel (C), Olofsson – Okposo (A), E. Staal, Hall – Cozens, Eakin, Rieder – Sheahan, Lazar, Skinner.

Rozhodčí

Kozari, Lee – Marquis, Nagy

Stadion

Madison Square Garden, New York

Návštěva

1 800 diváků