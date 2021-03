Neprůstřelný Vasil sklízí, co zasil: Tři zápasy s nulou, dvě minuty od rekordu

Ruský gólman Andrej Vasilevskij prodloužil v Tampa Bay o osm let a ročně si přijde na 9,5 mil. dolarů • profimedia.cz

Tři zápasy, tři čistá konta. Napřed vynulovali Carolinu, pak Dallas a ve středeční odvetě znovu. Díky trefě Ondřeje Paláta celek Tampy Bay tentokrát zvítězil 2:0 a natáhl šňůru výher na pět zápasů. Není Vasil, jako Vasil, každý sklízí to, co zasil. Andrej Vasiljevskij jako první brankář v historii Lightning vyšel v NHL třikrát v řadě bez poskvrny. Když se k tomu přičte play off, fináloví soupeři ze Stars si proti němu neškrtli už tři utkání po sobě.