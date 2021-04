Palátův osudový kouč: Společně válčí už od farmy, chtěl být agentem

Ondřeje Paláta vedl od jeho profesionálních začátků, taky Radka Gudase, Andreje Šustra. Z farmy do Tampy Bay ho následovalo hodně jeho svěřenců. Jon Cooper je uvedl do světa NHL, někteří jsou z klubu i ligy pryč, ale Palát zůstal jedním z mála, kteří pod ním hrají pořád. „Provází mě celou dospělou kariéru. Známe se a on ví, co ode mě očekávat. Jsem rád, že mi věří,“ líčil český útočník, jenž před pěti lety pozval kouče i na svatbu.

Skvělý komunikátor, sympaťák, přístupem spíš učitel a psycholog, který dovede naslouchat, vyzná se v osobnostech a mentalitě hráčů, dovede s nimi nakládat, zároveň je schopen vymáčknout z nich to nejlepší. Poslední play off se hrálo v bublině. Lepšího trenéra do takových podmínek si prý Lightning nemohli přát.

Cooper taky rád pracuje s lidmi, jimž věří. Videokouč Brian Garlock ho doprovází celou kariéru od nejnižších úrovní. Pro Ondřeje Paláta se stal osudovým trenérem. Působil pod ním od začátků na farmě před jedenácti lety až do dnešních dnů. Ani Cooper na něj nedá dopustit. „Neustále ukazuje, že ho můžete dát kamkoli a splní si svoje. Je luxus mít takové hráče na soupisce,“ řekl.

V pomíjivém světě hokejových trenérů vypadá osm let jako věčnost. V Buffalu jich za stejnou dobu prostřídali šest, v Dallasu a Ottawě pět. Cooper ze současných vládců střídačky drží v současné době na jednom místě nejdéle. Namále měl před dvěma lety, kdy v základní části suverénní Tampu vypoklonkoval v prvním kole Columbus. Fanoušci se do něj trefovali ze všech stran, v klubu trenéra podrželi. „Nepotřebujeme hledat nového Coopera, když máme originál,“ odvětil generální manažer Julien BriseBois.

Nejúspěšnější trenéři NHL (podle procent získaných bodů)

Scotty Bowman 65,7 % 2141 zápasů Jon Cooper 65,2 % 609 zápasů Bruce Boudreau 63,5 % 984 zápasů Toe Blake 63,4 % 914 zápasů Dan Bylsma 61,5 % 565 zápasů

Trpělivost se vyplatila. Cooperova dlouhověkost má však víc důvodů než dlouholetou vazbu a důvěru bosse, který ho do organizace v létě 2010 jako pravá ruka tehdejšího GM Steva Yzermana přivedl. Tím hlavním jsou výsledky. Ze sedmdesáti trenérů, kteří v NHL koučovali aspoň 500 zápasů, je Cooper v procentu vyhraných zápasů druhý za Scottym Bowmanem.„Moje žena říká, že k úspěchu při koučování potřebujete tři věci: chápavou manželku, oddaného psa a zatraceně dobrého gólmana,“ připomněl s nadhledem třiapadesátiletý rodák z Prince George v Britské Kolumbii.

Díky přátelské povaze byl Cooper všude oblíbený, taky se mu dařilo, nač sáhnul. Vystudoval práva v Michiganu, kde nastupoval za hokejový tým s názvem Legal Eagles (Orlové práva). Chtěl se stát hráčským agentem, ale napřed dělal obhájce. Soudce, pro nějž pracoval, ho požádal, jestli by nepomohl trénovat místní školní tým. Tahle nabídka navždy změnila jeho život.

V roce 1999 získal s dětmi tamní katolické školy po pětadvaceti letech oblastní titul. Jako jediný trenér dokázal v USA vyhrát národní hokejový šampionát na všech třech juniorských úrovních, včetně NCAA, kde triumfoval s univerzitním týmem Green Bay Gamblers. „A vítězství přitahuje pozornost,“ připomněl v jednom rozhovoru Cooper. Lano mu hodili z Tampy. V podstatě do základu přebudoval farmářský celek, v AHL s ním vyhrál rekordních 28 utkání v řadě a dvakrát postoupil do finále play off. V roce 2012 s Norfolkem získal Calder Cup.

V NHL postoupil s Tampou třikrát do finále konference a před šesti lety prohrál rozhodující sérii o Stanley Cup proti Chicagu, než konečně zažil opojný pocit s Lightning. „Dovedli byste si to někdy představit?“ usmíval se. Když hledal způsoby, jak mužstvo po velkém vítězství zase připravit, neváhal požádat o radu ani Joela Quennevilla, jenž s Chicagem získal Pohár třikrát a v roce 2015 Coopera ve finále porazil. „Coop je chytrý člověk, zná svoje hráče. Jako trenér můžete nachystat tým, jak nejlíp umíte, postarat se, aby makal. Nejdůležitější v naší profesi však je, abyste vyhrávali,“ pravil zkušený kouč.

