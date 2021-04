Favorité na NEJ nováčka NHL: divoký Rus i gólmani, jednička se zvedá

Právě lehkým zklamáním výčet začneme. Kanadská jednička posledního draftu Lafrenière měl válet v New Yorku Rangers. Jako takový byl před sezonou hlavním favoritem na Calderovu trofej, ale momentálně se v honu za ní řadí hodně hluboko. Do úvah patří právě proto, že šel ve výběru talentů na řadu jako první a také proto, že se jeho výkony v poslední době přeci jen zlepšily. Na svém kontě má momentálně 11 kanadských v 37 zápasech za pět gólů a šest asistencí.

Kevin Lankinen / Kaapo Kahkonen

Dvojici finských brankářů záměrně uvádíme pospolu. Gólman se málokdy stává vítězem nováčkovské soutěže. Nespojuje je jen stejná národnost, ale i to, že v NHL dostali šanci poměrně pozdě. U brankářů se to stává zvykem. Lankinenovi je už 25 let a dobře chytil svoji šanci v brance Chicaga. Kahkonen je o rok mladší a dobrými výkony zaujal v Minnesotě. Ale pro připomenutí, poslední vítěz Calder Trophy mezi brankáři, byl v roce 2009 Steve Mason z Columbusu. Jeho kariéra nakonec nebyla až tak slavná a ve věku třiceti let ji ukončil.