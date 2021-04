Bruins porazili Flyers, Mrázek znovu vítězně. Trefili se Voráček či Kubalík

V úterním programu NHL se gólově prosadili čtyři čeští hokejisté. Skórovali Jakub Voráček, Pavel Zacha, Radek Faksa a Dominik Kubalík, z výhry se ale mohl radovat pouze poslední jmenovaný, jehož Chicago zdolalo Faksův Dallas 4:2. Zacha s Voráčkem k brance přidali asistenci, ani jejich dvoubodový zápis však nestačil na vítězství. New Jersey prohrálo s Buffalem 3:5 a Philadelphia podlehla Bostonu 2:4. Bruins k výhře pomohl jednou gólovou nahrávkou David Pastrňák. Dvě asistence si v divokém duelu newyorských Rangers s Pittsburghem připsal Filip Chytil. Na jedné trefě poražených Penguins se podílel navrátilec do sestavy Radim Zohorna. Druhou výhru po návratu do branky Caroliny si připsal Petr Mrázek, Hurricanes porazili Floridu 5:2. Vítek Vaněček v brance Washingtonu těsnou prohru Capitals 0:1 s New York Islanders neodvrátil.