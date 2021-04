Z trojky týmu rekordmanem Toronta. Chtěl skončit a utéct k mariňákům

Za 104 let historie Toronto Maple Leafs je v jistém ohledu jedinečný. Jack Campbell začínal sezonu coby náhradník. O další starty ho připravila zranění. Ale pokud nastoupil, Leafs zvítězili. Ve středu porazili Montreal. Pro devětadvacetiletého gólmana to byl desátý zápas v sezoně, překonal nejlepší klubový výkon a vyrovnal pět let starý rekord NHL. Zahájit deseti výhrami, to zatím dokázal jen Carey Price. O tom, jak chtěl končit kariéru a dát se k mariňákům a kdo nebo co mu nakonec pomohlo ji nakopnout si přečtěte v zamčené části článku iSport Premium. A proč mu spoluhráči přezdívají "polévka"?

Na úspěch si musel dlouho počkat. Teď píše jeden z nejhezčích příběhů sezony, trhá rekordy. Jack Campbell se stal novým úkazem na obloze. Zazářil v brance jednoho z nejostřeji sledovaných celků NHL. V historických záznamech Maple Leafs přeskočil trojhvězdí, jemuž nejdelší série výher od začátku ročníku dosud patřila – John Roach, Jacques Plante a Felix Potvin.

Z trojky až nahoru

Není jediným brankářem, který takhle vyletěl. Ale vydrželo mu to nejdéle. Do včerejší noci chytal Campbell za Toronto třicet třetin a jen v jediné dostal víc než jeden gól. Po Andreji Vasiljevském z Tampy je druhým brankářem, který v aktuálním ročníku uhájil deset vítězství za sebou. Večer, kdy slavil vítězné jubileum, proti němu nestál jeho idol Carey Price, nýbrž Jake Allen. Přesto byl plný emocí a neskrýval nadšení z toho, co se mu povedlo.

„Dá strašně práce urvat v tak těžké lize byť jen jedno vítězství. Musíte si vést sakra dobře, aby se to povedlo desetkrát v řadě. Svůj podíl na tom musí nést všichni a nám se to v poslední době daří. Je to super. Považuju za čest, že se mi to povedlo a budu mít na co vzpomínat. Ale právě teď se soustředím na svou práci, abychom byli ještě lepší,“ řekl Campbell po utkání s Canadiens.

„Zaslouží si to, i tu pozornost, jaká se na něj upírá. Vím, jak jsou z něj všichni v týmu unešeni. Jack je velice laskavý člověk, víc než o sobě mluví o spoluhráčích. Bojují i za něj, ale myslím, že je důležité, že si svoje velké chvíle mohl taky užít,“ pravil kouč Sheldon Keefe.

Campbell zahajoval sezonu jako týmová dvojka, po zranění spadl jednu dobu až na třetí pozici.