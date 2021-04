Marleau překonal legendu Howea v počtu zápasů. Dojatý byl i kouč Vegas

Patrick Marleau se vrátil do San Jose, ale poprvé jako soupeř • Profimedia.cz

Většinu kariéry byl věrný San Jose, jenž ho draftovalo už v roce 1997 z druhého místa. Okamžitě po draftu patřil do prvního týmu a stal se jedním z nejmladších hráčů, co kdy v lize nastoupili. V 18 letech a 16 dnech byl nejmladším od rekordu Leeho Whartona, který v roce 1945 v NHL debutoval ve věku 17 let a 81 dní. Kromě Sharks oblékal dres Toronta a krátce i Pittsburghu, než se vrátil „domů“.

V NHL hraje už 23. sezonu a za dlouhověkost vděčí především své ženě. „Bez ní bych ty celé roky hrát nedokázal. Je mým největším fanouškem. Nemůžu jí a mým čtyřem synům dostatečně poděkovat,“ dodal Marleau emotivně po té, co odehrál zápas číslo 1768. Na střídačce okamžitě gratuloval i Tomáš Hertl.

Kanadský útočník musel být paradoxně rád, že milník vyšel na venkovní utkání na ledě Vegas. Na zápasy Golden Knights mohou, narozdíl od těch v San Jose, diváci. Nejenže mu tak vzdali poctu alespoň fanoušci soupeře, ale do haly mohla zároveň celá jeho rodina.

Dojemný moment prožíval i trenér Golden Knights Peter DeBoer. „Jsem šťastný, že u toho můžu být v první řadě a sledovat to,“ řekl kanadský trenér, jenžl San Jose vedl téměř pět sezon, než byl loni vyhozen. „Jsem šťastný, že jsem mohl takového člověka poznat a jako sportovce ho trénovat. Je to gentleman a skvělý spoluhráč. Jednou o tom, že jsem ho vedl, a že jsem byl u jeho velké noci, budu vyprávět vnoučatům,“ dodal kouč Vegas DeBoer.

Tohle ale není zdaleka jediný milník Marleauvy kariéry. Přes všechny drobná zranění, chřipky a nachlazení či narození dítěte, kvůli kterému musel za týmem v roce 2009 doletět do Nashvillu později sám, ve středu nastoupí k 900. utkání v řadě. San Jose hraje opět s Vegas a Marleau se může stát teprve čtvrtým hráčem v historii, který toho dosáhne.

Ocenění se dočkal i od brankáře soupeře Marca-Andrého Fleuryho, jenž má v NHL za sebou sedmnáct sezon. „Je naprosto konzistentní během celé kariéry. Železný muž. Nikdy se nezranil na delší dobu. Každý rok ukazoval, že je velmi dobrým hráčem. Je to neuvěřitelné. Všichni v lize ho respektují,“ smeknul někdejší vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem.

A teď zpět k překonanému Gordiemu Howeovi. Ten si sice v závěru kariéry odskočil do tehdejší konkurenční WHA. Ta se následně z NHL sloučila a Howe se tak v 51 letech vrátil a přidal v sezoně 1979/80 pár dalších zápasů. Patrick Marlaeu letos oslaví „teprve“ 42. narozeniny a narozdíl od legendy Detroitu stále nemá ani jeden Stanley Cup….

