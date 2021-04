Hašek o Marleauovi: Výborný hráč, pěkná čísla, jiné jsme ale hlídali víc

Na scénu NHL vstoupil před 24 lety. Jako velký talent nedosáhl Patrick Marleau proslulosti svých hrdinů, nezískal žádnou trofej. Ale rok co rok patřil k nejlepším a díky vytrvalosti se stal sám legendou. „Nebyl to první hráč, na nějž bychom se zaměřovali. Ale to, čeho dosáhl, je fantastická meta,“ připomíná Dominik Hašek. Proti Marleauovi chytal a o hokejové dlouhověkosti ví své. V zamčené části článku Hašek vzpomíná na vzájemné zápasy, legendu Gordieho Howea a mluví o hokejové dlouhověkosti. Vzpomíná také, jaké je být v kabině s hráči jiné generace.

Střetávali se, hlavně když Dominik Hašek chytal za Detroit. Patrick Marleau měl smůlu, že San Jose v těžké konkurenci Západní konference prolezlo jen jednou do finále Stanley Cupu. I kvůli tomu si odskočil do Toronta a Pittsburghu, kde cítil větší šanci na úspěch. „Ale je dobře, že rekord překonal v mužstvu, kde strávil skoro celý život,“ dodává Dominátor.

Nejvíce zápasů

v NHL 1. Patrick Marleau (1997-) 1768 zápasů

2. Gordie Howe (1946-80) 1767 zápasů

3. Mark Messier (1979-2004) 1756 zápasů

4. Jaromír Jágr (1990-2018) 1733 zápasů

5. Ron Francis (1981-2004) 1731 zápasů

Marleau v posledních letech moc nepatřil k hráčům, jejichž jméno by křičelo z titulků. Až teď, kdy překonal největšího vytrvalce Gordieho Howea. Co na to říkáte?

„Fantastická meta. Musí to být vynikající hráč a mít štěstí, že se mu vyhýbají zranění. Marleau byl vždycky výborný, zásadní hráč, každou sezonu měl stabilní formu, věděli jsme o něm. Ale nebyl to první hráč, na nějž bychom si obzvlášť dávali pozor, speciálně se připravovali a hlídali ho. Když jsem chytal ještě za Buffalo, nepotkávali jsme se skoro vůbec. Pak trochu s Detroitem, ale víc než na něj jsme se zaměřili třeba na Joea Thorntona.“

Dvě zlata z olympiády, třikrát účast v Utkání hvězd NHL. Víc však Marleau nedosáhl. Howe byl ve své době dominantní postavou. Dají se vůbec srovnat?

„To nejde. Ale Marleau byl výborný, udržel si dlouhověkost. Nezískal žádnou individuální cenu, nemá Stanley Cup, jednou postoupil se