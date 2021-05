Volnější play off NHL! Očkované týmy z USA rozvolní, v Kanadě mají smůlu

Tři týdny poté, co si brankář Vegas Robin Lehner postěžoval, že i po očkování musí hráči NHL stále dodržovat přísná pravidla, při nichž se cítí jako ve vězení, se situace konečně začíná měnit. Na závěr základní části aktuálního ročníku dostaly kluby sdělení o úpravě protokolu COVID-19 pro vyřazovací část. Plně očkovaným členům týmu rozvolnění zaručuje například již žádné zakrývání úst v neveřejných prostorách arén a tréninkových zařízení či žádné testování metodou PCR o volných dnech.

Všichni hokejisté, kterým byla a bude podána druhá dávka schválené vakcíny proti koronaviru, budou mít po uplynutí dvou týdnů od podání povolené týmové porady, využívání klubových zařízení včetně sauny, parní lázně a jiných, návštěvy očkovaných spoluhráčů v hotelech, nebo také společenské shromažďování ve skupinách do osmi lidí, mezi kterými mohou být vůbec poprvé přátelé i členové rodiny, pokud jsou i oni očkovaní.

Podle zdrojů zámořských médií překonalo 85 % hranici proočkovaní již pět až sedm klubů z USA. A počty by měly dle očekávání jenom růst. Většina z dvanácti mužstev ze Spojených států, které se zúčastní play off, se má momentálně pohybovat kolem 50 % plně proočkovaných. Z poměrně významného rozvolnění se tedy nyní může radovat a uvolnit se nejen švédský „Zlatý Rytíř“ Lehner, ale i řada amerických účastníků bojů o Stanley Cup, mezi nimiž jsou například úřadující šampioni z Tampy Bay s českými reprezentanty Ondřejem Palátem a Janem Ruttou.

Změny v protokolu NHL COVID-19 Téměř všechna rozvolnění jsou dělána pro „plně očkované jedince“. Vzhledem k tomu, že NHL a jejích 31 klubů očkovací látku povinně neprovedlo, předpokládá se, že na jeden tým připadají jeden až dva hráči - v mnoha případech - kteří se rozhodli očkovací látku nedostat. Každý člen cestovní výpravy týmu, který se rozhodl vakcínu nedostat, musí nadále dodržovat všechna předchozí (a přísná) preventivní opatření, která platila v předchozím protokolu COVID-19.

Plně očkovaní jedinci se nyní mohou společensky shromažďovat ve skupinách do osmi, nyní poprvé včetně ostatních, kteří nejsou v cestovní skupině klubu - například přátelé a rodina, pokud byla každá osoba ve skupině také plně očkována. Během těchto setkání se nevyžaduje zakrývání obličeje ani společenské distancování. Shromažďování může probíhat buď uvnitř, nebo venku.

Masky se již nevyžadují v neveřejných prostorách herních arén a tréninkových zařízeních pro plně očkované jedince.

Setkání týmů a společenská setkání mohou pokračovat bez zakrývání obličeje a bez požadavku na společenskou vzdálenost pro očkované jedince, ale musí být dostatečně vzdáleni od neočkovaných jedinců.

Plně očkovaní hráči se již nebudou muset ve volných dnech nechat testovat na PCR. Stejně tak plně očkovaní hráči již nebudou vyžadovat rychlý test, ledaže by předchozí den neprošel testem PCR.

Plně očkovaní jedinci budou nyní povoleni v hotelových pokojích ostatních plně očkovaných jedinců.

Plně očkovaným jedincům bude nyní povoleno jíst v letadlech a autobusech.

Plně očkovaní jedinci mohou nyní jíst a pít v restauracích s venkovním stolováním.

Plně očkovaní jedinci se mohou shromáždit uvnitř, aby povečeřeli, bez požadavků na zakrytí úst nebo společenské distancování, pokud je oddělená část restaurace označena a zabezpečena od ostatních hostů (např. soukromá nebo vyhrazená místnost), pokud je obsluhuje maskovaný zaměstnanec restaurace.

Plně očkovaní jedinci mohou hrát golf jako skupina a také používat sauny a parní lázně v klubových zařízeních s dalšími plně očkovanými jedinci.

„Myslím, že by to rozvolnění mohlo mít velký význam, jen kvůli smýšlení hráčů, víc než cokoliv jiného, abychom se nějak vrátili do normálu. Play-off je dřina, stejně jako byla tahle sezona. Takže beru každý typ, jak se od toho odpoutat tím, že budete poblíž kluků, o kterých si myslím, že vám pomůžou.,“ řekl Rod Brind'Amour, trenér Carolina Hurricanes.

Už jen zajít společně na oběd či na večeři bude pro hráče ohromně povzbuzující. „To se nám už nějakou dobu nepodařilo. Tím se tým jen stmelí. Bude super vyjít ven a nadýchat se čerstvého vzduchu,“ těší se obránce Brady Skjei z Caroliny.

Stejné úlevy v play off, jenž by mělo začít někdy po 19. květnu, se zřejmě jen tak nedočkají čtyři postupující týmy z Kanady, kde se očkování ohromně táhne. Zatímco v USA je od minulého týdne plně naočkována zhruba třetina populace, u severních sousedů proběhla vakcinace zatím stěží jen u 3 % obyvatel. Kanaďané se tak nadále budou muset řídit přísných pravidel původního protokolu COVID-19, což platí pro každého hráče NHL, který by z jakéhokoliv důvodu odmítl podání vakcíny.

„Všechno se odvíjí od pokynů vlády a to se nám vymyká z rukou," prohlásil na začátku sezony americký brankář Connor Hellebuyck, který chytá za Winnipeg Jets. „Když vidíte, jak se ve Státech daří očkování, je to moc dobré a moc hezké. Bylo by krásné to vidět i v Kanadě, ale neznám logistiku toho všeho," řekl reprezentant USA.