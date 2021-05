Seattle má prvního hráče! Talent (21) schválil i Kron, teď chce přibírat

Seattle se podle všeho bude oblékat do tmavě a světle modrých barev • Twitter.com/Sportsnet

Kraken se dere z hlubin, chystá se dobývat jednatřicet bárek v NHL. A pomoct mu má k úspěchu i první hráč v historii nového klubu, generální manažer Ron Francis uzavřel smlouvu s 21letým centrem Lukem Henmanem. Při posledním rozšiřovacím draftu Vegas složilo tým, který se okamžitě probojoval až do finále Stanley Cupu, Seattle se pokusí před nadcházející sezonou složit podobnou hokejovou symfonii.

Opona se roztahuje, představení začíná. Seattle podniká první kroky, kterými se pokusí napodobit cestu Vegas Golden Knights před čtyřmi roky. Rytíři tehdy vlétli do zaoceánské NHL ve velkém stylu, na rozšiřovacím draftu posbírali natolik silný tým, že se první rok prořezali až pod samotný vrchol. To, co jiným trvá roky poctivé přestavby, dokázali za sezonu. Ve finále o Stanley Cup nestačili na extrémně namotivovaný Washington, první pohár ranaři Alexandru Ovečkinovi vzít nedokázali.

Teď zámoří čeká na novou akci.

Seattle provedl všechny potřebné platby a začíná skládat kádr. Ve středu vedení oznámilo prvního hráče v historii klubu, o premiérovou šanci v NHL zabojuje 21letý centr Luke Henman. Kanadský útočník byl draftovaný v roce 2018 Carolinou Hurricanes z celkové 96. pozice, klub s ním ovšem během tří let smlouvu neuzavřel.

„Jsem obrovsky poctěn a potěšen," hlásil po dotažení kontraktu s Krakenem forvard. Okamžitě si volal s rodiči, dvěma sestrami a bratrem, všichni sourozenci hrají hokej. „Bez rodiny bych nebyl tam, kde jsem."

Podle slov generálního manažera Seattlu Rona Francise skauti sledovali hráče celý rok. „Mike Dawson (skaut) je velkým příznivcem Lukovy hry," prozradil. Ředitel amatérského skautingu Robert Kron a poradce skautů Tony McDonald pro jeho smlouvu hlasovali také.

Tady se sluší dodat spojitost. Všichni zmiňovaní se totiž během působení v Carolině postarali o jeho draftování Hurricanes. Hráč se jim i po letech zamlouvá. „Děkuji jim za to, že ve mně věří. Teď vše zůstává na mně, abych dokázal, kam patřím," pokračoval Henman.

Forvard má možnost dohrát sezonu v QMJHL, kde zaznamenal ve 32 zápasech základní části 43 bodů (16+27), během play off přidal zatím v sedmi startech šest branek a dvě asistence. Jeho Blainville-Boisbriand Armada, kde dělá kapitána, prohrává v sérii s Victoriavillem prohrává 1:2, k postupu soupeři stačí jediná výhra.

„Máme velké štěstí, že vůbec můžeme hrát hokej. Mnoho hráčů v Americe i na celém světě by chtělo být ve stejné pozici," uvědomovala si nová posila Krakenu. O místo v hlavním týmu Seattlu zabojuje na předsezonním kempu, s klubem Henman podepsal klasickou nováčkovskou dvojcestnou smlouvu na tři roky. „Budu makat, abych byl větší a silnější. Chci každé léto nabrat 4,5 kila," usmíval se do kamery při online rozhovoru s novináři dál.

Dostane nakonec první hráč historie Krakenu minuty v NHL? O tom může napovědět už rozšiřovací draft, který je naplánován na 21. července, Seattle bude moct vybírat za stejných podmínek jako naposledy Vegas.