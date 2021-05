ONLINE NHL: Play off začíná! Pastrňák a spol. jdou na Washington

Play off NHL 2021 vypukne pikantní českou sérii mezi Bostonem a Washingtonem • profimedia.cz

V noci ze soboty na neděli startuje první kolo play off NHL. Bitvu o Stanley Cup odšpuntuje série Washingtonu s Bostonem, v akci se tak představí trojice českých hokejistů. Na straně Bruins zasáhnou do hry Davidové Pastrňák s Krejčím, za Capitals by měl chytat gólman Vítek Vaněček. Duel můžete sledovat v ONLINE REPORTÁŽI na webu iSport.cz.