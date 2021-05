Boston slaví postup přes Washington, Pastrňák 1+1. Dál jde i Colorado

Play off NHL 2021 vypukne pikantní českou sérii mezi Bostonem a Washingtonem • profimedia.cz

Český útočník David Pastrňák v utkání play off NHL mezi Bostonem a Washingtonem Capitals • Reuters

Český útočník David Pastrňák v utkání play off NHL mezi Bostonem a Washingtonem Capitals • ČTK / AP

David Pastrňák (88) přispěl asistencí k výhře Bostonu nad Washingtonem a srovnání série play off na 1:1 • ČTK / AP / Alex Brandon

David Pastrňák (88) přispěl asistencí k výhře Bostonu nad Washingtonem a srovnání série play off na 1:1 • ČTK / AP / Alex Brandon

David Pastrňák (88) přispěl asistencí k výhře Bostonu nad Washingtonem a srovnání série play off na 1:1 • ČTK / AP / Alex Brandon

Radost hráčů Bostonu z branky v play off proti Waahingtonu • ČTK / AP

Radost hráčů Bostonu z branky v play off proti Washingtonu • Reuters

David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 nad Washingtonem a vítězství v sérii play off 4:1 na zápasy • ČTK / AP / Nick Wass

David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 nad Washingtonem a vítězství v sérii play off 4:1 na zápasy • Reuters

David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 nad Washingtonem a vítězství v sérii play off 4:1 na zápasy • Reuters

David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 nad Washingtonem a vítězství v sérii play off 4:1 na zápasy • ČTK / AP / Nick Wass

David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 nad Washingtonem a vítězství v sérii play off 4:1 na zápasy • ČTK / AP / Nick Wass

Hokejový útočník David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 ve Washingtonu. Bruins vítězstvím uzavřeli sérii v poměru 4:1 na zápasy a postoupili do druhého kola play off NHL, do kterého se dostalo i Colorado. Nejlepší celek základní části zvítězil 5:2 v St. Louis a vyřadil Blues v nejkratším možném čase. Přihrávka Martina Nečase neodvrátila prohru Caroliny 3:4 v prodloužení v Nashvillu, který vyrovnal sérii na 2:2. Winnipeg zdolal Edmonton 5:4 v prodloužení a vede 3:0 na zápasy.