Montreal „437“ válí: ze zvěře lovcem, skvělý Price i dvacet třetin blaženosti

Složili těžké váhy, troufli si na nejtěžší činky. Montreal v prvním kole sejmul Toronto a v noci z pondělí na úterý smetl z play off také favorizovaný Winnipeg. Postup mezi čtyřku nejlepších nakonec z kanadské divize North slaví parta, která se do play off sotva prodrápala. O to větší euforie ve frankofonní pýše hokejové historie poletuje, Canadiens útočí na rekordy a vyhlíží zlomení národní prokletí.

Outsider? Znova už tohle oslovení (anglicky zvučně „underdog“) v jejich souvislosti nepoužijete, nebo si to nejdřív aspoň dvakrát rozmyslíte. Habs proklopýtali zkrácenou základní částí, dlouho postrádali zraněného Careyho Price a neudrželi konstantní formu na delší dobu než pár zápasů. Tým se hledal. V konkurenci divize North stál ve stínu Toronta, Winnipegu a Edmontonu, byl za otloukána a nakonec v součtu nasbíral jen o devět bodů víc než marní Canucks z Vancouveru.

Stačilo to. Montreal nenápadně proklouzl do prvního kola, splnil předsezonní cíl. Do vyřazovací fáze vstupoval s nelicholivou bilancí pěti proher v řadě, dvakrát z toho neuspěl proti Torontu. Soupeři na úvod play off. Pro odvěkého rivala mělo jít o snadnou kořist, hon smetánky za neozbrojenou liškou.

A vše se také podle namalovaného scénáře odvíjelo, Maple Leafs vedli 3:1 a k ukončení série jim stačila poslední výhra. Canadiens ale dvakrát vykřesali naději v prodloužení a pak Toronto rozsápali na jeho vlastním ledě. Carey Price ještě před sérií po návratu z marodky rozbil na tréninku po lacině inkasované brance hokejku, časem se ale dostal do fenomenální pohody, která nás přenáší do současnosti.

Fantastický obrat proti rivalovi z Original Six je sice pěkná věc do životopisu, ale v honbě za Stanley Cupem vás posune jen o jeden schůdek. V souběžně hrané druhé sérii prvního kola smetl Winnipeg Edmonton nečekaně 4:0 a před soubojem s Habs byl i další soupeř pasován do role favoritů.

Inu, druhá mýlka.

„Měli jsme momentum," netajil se útočník Phillip Danault po oslavách. Montreal skolil Jets v nejkratším možném termínu. 4:0. „Byli jsme sebevědomí a hrozně hladoví po dalších výhrách. Nepřestávali jsme tlačit, vezmeme si z dalších dní volna maximum," pokračoval 28letý centr. Sedlo si to. Dlouho se mluvilo o tom, že Habs složili tým pro vyřazovací fázi. Jejich síla měla ležet právě v play off hokeji, rychlém sledu zápasů se stejným soupeřem.

Predikce se potvrdily. „Tak nějak hrajeme všichni jako jeden," přemítal s úsměvem bojovník Tyler Toffoli. To právě on poslal Winnipeg v prodloužení čtvrtého mače série (3:2) z kola ven. „Musíme pokračovat, doufáme, že budeme mít úspěch a budeme pokračovat ve vítězstvích."

Forma Canadiens je impozantní. Za kratší konec už posledních 22 třetin, neprohrávali už 437 minut a 53 vteřin. Slušná porce. Mohlo by se zdát, že budou před ukončením série pod tlakem, místo toho ovšem Jets přestříleli jednoznačně 42:16.

„Nezajímá nás, kdo dá gól nebo kdo rozhodne. Všichni táhneme spolu. Celý tým hraje jedním správným směrem," pokračoval Toffoli s jasným dovětkem. „Upřímně, všichni hrajeme náš nejlepší hokej přesně v ten správný čas. Musíme kráčet dál."

Nepříjemný a odhodlaný tým vzadu založil Carey Price. Zkušeného 33letého gólmana po základní části experti i fanoušci odepisovali, do play off se ale naladil. V jedenácti startech zapsal osm výher, průměr 1,97 inkasovaných branek na zápas a famózní 93,5% úspěšnost zákroků. Po Stanley Cupu touží v Montrealu víc než kdokoliv jiný.

„Říkal jsem, že na startu každého roku máte šanci, že bude zrovna tento ten vítězný. Kluci hrají tak dobře, jako kterýkoliv nejlepší tým kdy hrál," rozplývala se jednička Habs. Před startem play off naskočil Price do jednoho mače v AHL, aby se rozchytal, od farmy Toronta dostal dva góly a Laval Rockets prohráli. Úspěšnost zákroků nevytáhl ani nad 87 %. O chvíli později v příběhu vychytal nejlepší střelce NHL v čele s kulometčíkem Austonem Matthewsem a neúnavným Mitchem Marnerem.

„Máme před sebou hodně práce. Je skvělé válčit s těmi nejlepšími týmy v soutěži. A náš cíl není zastavit teď," komentoval kouč Dominique Ducharme, který nahradil v únoru vyhozeného Claudea Juliena. I to je jeden z příběhů vzestupu Habs. „Pokud chceme náš cíl splnit, musíme porazit ty nejlepší z nejlepších," dodal 48letý šéf lavičky stroze. Teď už jeho houževnatou družinu nikdo nepodcení, z kličkující zvěře se stala skupinou lovců.

O přepis historie bude hrát proti Coloradu, nebo Vegas (série 2:2), naposledy byl přitom Montreal ve finále Stanley Cupu v roce 1993. A tehdy také naposledy vládl NHL kanadský tým... Montreal Canadiens Vše o klubu ZDE