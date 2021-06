Pastrňák střílel, trenér fňukal: To nejsou Islanders, ale Saints

Hvězdy Bostonu do toho zase koply, David Pastrňák posbíral tři body (2+1). Po hattricku v prvním zápase série s Islanders znovu zářil. Má to však jeden podstatný háček. Pátý zápas urvala parta z New Yorku 5:4 a vede 3:2 na zápasy. Bruce Cassidy, kouč Bruins, pak možná z frustrace začal vrtat do rozhodčích, že soupeři nepískají, co jeho partě. Prý se nehraje proti New York Islanders, ale proti New York Saints, tedy Svatým.

Z pohledu statistik má Boston už zadek, tělo, nohy i ruce vystrčené z play off. Zbývá jen hlava. Historie říká, že tým, který za stavu 2:2 v play off NHL ovládl zápas číslo pět, pak většinou postoupil, konkrétně v 78,8 % případů (215 postupů proti 58 vyřazením). Klíčový duel ovládli New York Islanders. Bruins se sice snaží působit dojmem, že si hodně věří. Jenže Islanders jsou aktuálně asi nejnepříjemnější mužstvo v play off. Blechy, pavouci a klíšťata v nohavici.

Boston měl přes 70 střeleckých pokusů na bránu, 44 ran proletělo na místo určení, 4 si našly cestu do sítě. „Přál bych si, abychom měli ještě pět minut na vyrovnání,“ litoval ovšem po zápase David Pastrňák, jeho tým padl 4:5.

Tři góly dal v první bitvě série, pak se prosadil až v bitvě číslo pět. Dvakrát se trefil dělovkou z levého kruhu. Jenže Bruins se dostali do maléru, museli mazat manko 2:5. Nesmazali. „Je frustrující takhle prohrát, ale víte, že tohle prostě už musíte nechat být a soustředit se na zápas číslo šest. Myslím, že jsme byli lepší, jen nám to prostě nevyšlo,“ komentoval vývoj český útočník.

Aféru ale rozpoutal jeho trenér. Začal sice opatrně, chválou, ale pak jízlivě pálil do Islanders a do rozhodčích: „Hrajeme proti mužstvu, který má velmi respektovaný management i trenéra, vidíte za nimi úspěch, výhry ve Stanley Cupu,“ rozjel se. Generální manažer Lou Lamoriello vyhrál NHL třikrát s New Jersey, trenér Barry Trotz jednou s Washingtonem. „Ale mám pocit, že tam funguje ten jejich příběh, nejsou to New York Islanders, oni jsou New York Saints (tým s tímto názvem hrál do roku 2003 lakrosovou ligu). Odvedli dobrou práci, když klub prodal příběh, jak hrají čistě a tvrdě. Mám rád jejich hokej, líbí se mi. Ale dopouštějí se stejného počtu faulů jako my, to mi věřte,“ sypal ze sebe.

Takže Svatoušci? Ano, Cassidy to takhle po utkání cítil. Isladners proměnili 3 přesilovky ze 4. Na druhou stranu, rozdíl v celé sérii ale tak dramatický není, tým z New Yorku měl 11 vyloučených, Boston 15. „Věci, které se pískají nám, se jim nepískají. Sám nerozumím proč. Rozhodčí tady jsou dobří,“ trval si na svém trenér Bostonu.

Když pak dostal jeho kolega Trotz prostor reagovat na New York Saints, s nadhledem téma odbyl: „Moc nevím, co tím myslel. V téhle sezoně jsme jedním z nejméně vylučovaných týmů v lize.“ Nelhal, v základní části měli Isladners průměrný čas na trestné v jednom zápase jen 6:36 minut, což z nich dělalo třetí nejslušnější tým NHL. Boston byl s 9:31 pátý nejvylučovanější. „Budeme ale dobře připraveni, při hře 5 na 5 jsme byli dominantní, celkově jsme byli lepším týmem, jen na kostce to vidět nebylo,“ snažil se Cassidy působit hodně sebevědomě, že se zase tak moc neděje, Boston prostě vyhraje dva zápasy a šmitec.

Jenže aby byl „šmitec“ potřebují Bruins hlavně probrat druhou lajnu. První s Pastrňákem, Bergeronem a Marchandem měla dva dominantní zápasy, jedna a pět. Bruins vyhráli jen jeden z nich. Navíc Marchand v prodloužení rozhodl třetí duel. Jenže Taylor Hall se ve druhé formaci teď nedovede prosadit. Posbíral v 5 duelech jen 2 asistence. Když ho srovnáte s Kylem Palmierim, největším posilou před uzávěrkou přestupů u Isladners, vidíte zásadní rozdíl. Třicetiletý útočník se trefil už ve třech zápasech.

Tady je velká síla souboru Barryho Trotze. Bostonu dopředu funguje výhradně první formace. Za Islanders se trefí klidně i rolbař, když na to přijde.

