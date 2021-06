Střelci Pastrňák a Krejčí zářili, Boston ale padl. Montreal jde dál

David Pastrňák si v druhém utkání play off proti New York Islanders připsal jednu asistenci, Boston ale prohrál v prodloužení • Reuters

V pátém zápase série 2. kola play off NHL mezi Bostonem a New York Islanders se dařilo českým hokejistům. Dva góly a asistence Davida Pastrňáka ani branka Davida Krejčího však prohru Bostonu 4:5 nezvrátily. Hokejisté New York Islanders vyhráli podruhé za sebou a otočili stav série na 3:2. O vítězi Severní divize rozhodl už čtvrtý zápas 2. kola play off. Montreal porazil Winnipeg 3:2 v prodloužení a stal se prvním semifinalistou letošního ročníku.