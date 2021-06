Islanders přemohli Tampu, série je srovnaná. Palát jednou nahrával

New York Islanders srovnal sérii s Tampou • Reuters

Hosté New Yorku Islanders porazili v semifinále play off NHL na svém ledě Tampu Bay 3:2 a vyrovnali stav série na 2:2. Domácí položili základ vítězství ve druhé třetině, po níž vedli o tři góly. Obhájce Stanleyova poháru zdramatizoval zápas i díky Braydenu Pointovi, který skóroval v sedmém utkání za sebou a s dvanácti zásahy je v čele tabulky střelců play off. Kanadský útočník prodloužil gólovou sérii po přihrávce Ondřeje Paláta.